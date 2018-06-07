Osmangazi Köprüsü’nde tartışma yaratacak HGS iddiası

Sürekli tartışmaların odağında olan Osmangazi Köprüsü ile ilgili olarak yine vahim bir iddia ortay atıldı. Köprüden geçiş yapan vatandaşların görevli memurlarca dolandırıldığı iddia edildi. İşte o vahim iddianın detayları...

Osmangazi Köprüsü 2016 yılında yapılan açılışından bu yana gerek geçiş ücreti gerekse devletin verdiği geçiş garantisi ile uğradığı zarar konusunda sık sık tartışmalarla gündeme geliyor.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI, YENİDEN GÜNDEME GELDİ



Son tartışma ise tüm bunların üzerine bir de köprüyü kullanan vatandaşların dolandırıldığı iddiası üzerine. İddianın kaynağı ise geçen yıl köprüyü kullanan bir sürücünün çektiği video. Sosyal medyada videonun yayılması ile beraber bir çok vatandaş aynı durumu yaşadığını iddia etti.

HGS VAR, NAKİT ÖDEME İSTENİYOR



Köprüde, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) olduğu halde, HGS’nin yetersiz olduğu belirtilerek gişeden nakit ödeme yapılması isteniyor. İddiaya göre, nakit ödeme yapıldıktan sonra, köprüden geçen araçtan bir de HGS para çekiyor. Fiş almadığı için, nakit ödeme yapan vatandaş, köprüde para verdiğini de daha sonra kanıtlayamıyor. Üstelik, gişede fiş verilmeyerek, geçişin düşük gösterilmesi devlete de zarar veriyor. Zira köprüyü yapan firmaya araç garantisi veren devlet, bu şekilde daha fazla ödeme yapmak zorunda kalıyor.