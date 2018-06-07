Osmangazi Köprüsü’nde tartışma yaratacak HGS iddiası

Sürekli tartışmaların odağında olan Osmangazi Köprüsü ile ilgili olarak yine vahim bir iddia ortay atıldı. Köprüden geçiş yapan vatandaşların görevli memurlarca dolandırıldığı iddia edildi. İşte o vahim iddianın detayları...
Osmangazi Köprüsü 2016 yılında yapılan açılışından bu yana gerek geçiş ücreti gerekse devletin verdiği geçiş garantisi ile uğradığı zarar konusunda sık sık tartışmalarla gündeme geliyor.
SOSYAL MEDYADA YAYILDI, YENİDEN GÜNDEME GELDİ
Son tartışma ise tüm bunların üzerine bir de köprüyü kullanan vatandaşların dolandırıldığı iddiası üzerine. İddianın kaynağı ise geçen yıl köprüyü kullanan bir sürücünün çektiği video. Sosyal medyada videonun yayılması ile beraber bir çok vatandaş aynı durumu yaşadığını iddia etti.
HGS VAR, NAKİT ÖDEME İSTENİYOR
Köprüde, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) olduğu halde, HGS’nin yetersiz olduğu belirtilerek gişeden nakit ödeme yapılması isteniyor. İddiaya göre, nakit ödeme yapıldıktan sonra, köprüden geçen araçtan bir de HGS para çekiyor. Fiş almadığı için, nakit ödeme yapan vatandaş, köprüde para verdiğini de daha sonra kanıtlayamıyor. Üstelik, gişede fiş verilmeyerek, geçişin düşük gösterilmesi devlete de zarar veriyor. Zira köprüyü yapan firmaya araç garantisi veren devlet, bu şekilde daha fazla ödeme yapmak zorunda kalıyor.
"SOYGUN" İDDİASI
Osmangazi Köprüsü’nde “soygun” yapıldığının iddia edildiği görüntülerde, “HGS'miz boş diye geçirmiyorlar, ama HGS'miz dolu” diyen çift, “Kapıyı açın, HGS'm dolu benim. Nakit vermeyeceğim, duble alıyorsunuz. Yeter bu soygun ya. BİMER'e, Başbakanlığa şikayette bulunacağım. Hem devletten alıyorsunuz hem de burada peşin alıyorsunuz” diyerek sitemde bulundu. Görüntülerde sürücünün ısrarları sonrası kulübeden çıkan bir memur ise sürücüden kayıttaki kamerasını kapatmasını istiyor.
HGS BOŞ DA OLSA GEÇİŞ YAPILABİLİR
Normal koşullarda sürücüler HGS bakiyeleri yetersiz olsa dahi otoyol ve köprülerden geçiş yapabiliyor. Sürücüler bu geçişin ücretini 7 gün içinde yatırdıkları takdirde herhangi bir ceza ödemiyor.
Sözcü
CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk
Minik Halil'in cansız bedeni bu halde bulundu!
İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!
Bir vücutta 3 DNA taşıyor! Bu Türkiye'de bir ilk...
Teksas'da kesik çıngıraklı yılan kafası bir adamı ısırdı
Seks gurusunun en yakınındaki kişi skandalları bir bir anlattı...
Mürekkep balığından hamile kaldı!
Defineci terörü! Tarihi manastırı delik deşik ettiler
Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi
Cinci hocanın evinden çıkanlar şoke etti!
Eşini öldürdü, kızını cezaevinde doğurdu
MEB düğmeye bastı: Yüzbinlerce öğrencinin kaderi değişecek
Okuyucu Yorumları 25 yorum