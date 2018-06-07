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Osmangazi Köprüsü’nde tartışma yaratacak HGS iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 11:34 | Son Güncelleme

Osmangazi Köprüsü'nde vatandaşların, memurlar tarafından dolandırıldığı iddia edildi. Videonun sosyal medyada yayılmasıyla, pek çok kullanıcı da aynı durumu yaşadığını iddia etti.

Sürekli tartışmaların odağında olan Osmangazi Köprüsü ile ilgili olarak yine vahim bir iddia ortay atıldı. Köprüden geçiş yapan vatandaşların görevli memurlarca dolandırıldığı iddia edildi. İşte o vahim iddianın detayları...

Osmangazi Köprüsü 2016 yılında yapılan açılışından bu yana gerek geçiş ücreti gerekse devletin verdiği geçiş garantisi ile uğradığı zarar konusunda sık sık tartışmalarla gündeme geliyor.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI, YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Son tartışma ise tüm bunların üzerine bir de köprüyü kullanan vatandaşların dolandırıldığı iddiası üzerine. İddianın kaynağı ise geçen yıl köprüyü kullanan bir sürücünün çektiği video. Sosyal medyada videonun yayılması ile beraber bir çok vatandaş aynı durumu yaşadığını iddia etti.

HGS VAR, NAKİT ÖDEME İSTENİYOR

Köprüde, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) olduğu halde, HGS’nin yetersiz olduğu belirtilerek gişeden nakit ödeme yapılması isteniyor. İddiaya göre, nakit ödeme yapıldıktan sonra, köprüden geçen araçtan bir de HGS para çekiyor. Fiş almadığı için, nakit ödeme yapan vatandaş, köprüde para verdiğini de daha sonra kanıtlayamıyor. Üstelik, gişede fiş verilmeyerek, geçişin düşük gösterilmesi devlete de zarar veriyor. Zira köprüyü yapan firmaya araç garantisi veren devlet, bu şekilde daha fazla ödeme yapmak zorunda kalıyor.

"SOYGUN" İDDİASI

Osmangazi Köprüsü’nde “soygun” yapıldığının iddia edildiği görüntülerde, “HGS'miz boş diye geçirmiyorlar, ama HGS'miz dolu” diyen çift, “Kapıyı açın, HGS'm dolu benim. Nakit vermeyeceğim, duble alıyorsunuz. Yeter bu soygun ya. BİMER'e, Başbakanlığa şikayette bulunacağım. Hem devletten alıyorsunuz hem de burada peşin alıyorsunuz” diyerek sitemde bulundu. Görüntülerde sürücünün ısrarları sonrası kulübeden çıkan bir memur ise sürücüden kayıttaki kamerasını kapatmasını istiyor.

HGS BOŞ DA OLSA GEÇİŞ YAPILABİLİR

Normal koşullarda sürücüler HGS bakiyeleri yetersiz olsa dahi otoyol ve köprülerden geçiş yapabiliyor. Sürücüler bu geçişin ücretini 7 gün içinde yatırdıkları takdirde herhangi bir ceza ödemiyor.

Sözcü

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Osmangazi Köprüsü HGS osmangazi köprüsü hgs ücreti

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
Her işi başı BAŞTAKİLER. Baştakiler hırsız olunca ayakta o yöne gidiyor
Aynısını bana da yaptılar ısrarla nakit vermedim; hgs' de para olmasına rağmen boş dediler ben de madem yazın sonra ben hgs' ye yükleyerek çektiririm dedim öyle kurtuldum...
azıcık akıllı olsunlar, hem para isteyip hem fiş alamıyorsa orda bir pislik döndüğünü farkedip hemen polisi arayıp gerekeni yaptırabilirler.. uyanık olmak için birinin dürtmesini mi bekliyorlar.. beyin nede .. tatilde mi
güzelim ülke soyguncularla dolmu artık sokağa çıkamaz olduk RABBBİM bizleri kurtarsın artık bu hırsızlardan
aynen katılıyorum, geçen sene aynı durum başıma geldi, hgs boş diye geçemedim . gişe memuruna para verdim sonra hgs den aynı paranın çekildiğini gördüm
hepsine hırsızlıktan işlem yapılmalı hemde hemen yazıklar olsun yazık şu halimize bak kendi görevli vatandaşımız bizi soyuyor.
Aaah ah memleketim sen bunları haketmiyorsun.
Şaşırdık mı, tabi ki hayır!
balık baştan kokar
kesinlikle doğru söylüyolar hiç bir şekilde hgsler kullanılmıyor kredi kartı veya nakit alıyolar
ne de güzel soyuyorlar salak milleti....
Baştaki Köpekler Hırsız ne yapacan ülke hırsız olmuş
aklı olan köprüden geçmesin
benim başıma da geldi izmire gidiyordum hgs kredi kartına bağlı otomatik kesmesi lazım geçince para aldılar dönüş te ise geçiş yaptım para alan olmadı
he öylemi ben olsam devletin yerinde açılalı 2 yıl olmuş 2 yıl için 2 kat ceza keserim 4 yıllık araç geçiş ödemesini şimdiden kapatırım 2 yıl boyunca geçen araçların ödemesinide hgslerine geri yükletirim. ama nerede bizde öyle yönetim.
bende aynı şeyleri yaşadım umarım bi an önce yetkililer bu olaya el atar
s.a sadece köprü geçişlerinde deyil ilk yapıldıgında otoyolarda da miletti soydular bakiyesiz geçişleri 10 katı gibi bir bedelle cezalandırdılar 2 l,ira geçiş ücretine 10 katı ceza ödedim.
Hgs kullanılsın eski sistem oradada var banada dediler hgs yok peşin 84 liramı aldılar normlde 65 yazıyordu ileride maliye el atsın
Akp devleti düşünse bunları zaten yapmaz
hgs bos olsa da gecis yapilabiliyorsa o salak bariyerler niye var?
Bizzat kendim yaşadım 3 cü köprüde OGS olduğu halde peşin para aldılar fiş verilmedi OGS den de kesildi para diğer sefer sordum sistemde hata olmuş dediler para geri iade olacak dediler 1 yıl oldu arayan soran da yol arasan cevap verende yol.
Zarar eden yol,köprü,tunel yaptıranlara Allah en büyük gazabı verir inşallah! hele bu ramazan ayında duaların kabul edildiği bu mubarek ayda ! Allahu ekber
Aynısı bana oldu bunlar hırsız - dolandırıcı
akp nin yöntemi hizmet adı altında SOYGUN kendi vatandaşını soyduran ve kendiside soyulan bi devlet var inşallah bitter bu soygun.......
Ben de bir defa acil işim olduğu için geçtim. Zaten bu fiyata bir daha da geçmem. Ama HGS de yeterli limit olmadığı için borçlandırıyoruz deyip bilgilendirme fişi verdiler ve geçtim. Sorun da olmadı.
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