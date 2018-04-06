Osmangazi Üniversitesi'nde öldürülen akademisyenler için cenaze töreni düzenlendi!

Eskişehir'deki Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne dün elinde tabancayla giren araştırma görevlisi Volkan Bayar dehşet saçtı. Dört akademisyeni öldüren Volkan Bayar, fakülteye gelen polislere elindeki tabancayla teslim oldu. Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen, Volkan Bayar hakkında, akademik ve idari personele yönelik sözlü saldırıları nedeniyle yürütülen soruşturma olduğunu açıkladı. Osmangazi Üniversitesi'nin Meşelik Kampusu'ndaki Eğitim Fakültesi'ne dün saat 15.00 sıralarında gelen araştırma görevlisi Volkan Bayar, önce fakültenin ikinci katına çıktı. Burada cebinden tabancasını çıkarıp, odasına girdiği fakülte sekreteri Fatih Özmutlu'ya ateş etti. Özmutlu’yu vurduktan sonra yan odaya geçen Volkan Bayar, buradaki Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın'a ateş etti. Volkan Bayar, ardından üçüncü kata çıktı ve buradaki odada bulunan araştırma görevlileri Serdar Çağlar ve Yasir Armağan'a da art arda ateş etti. Silah seslerinin yankılandığı fakültede büyük panik yaşanırken, ihbar üzerine kampusa çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

AİLELER CENAZELERİ TESLİM ALDI



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde Volkan B.’nin silahlı saldırısı sonrasında öldürülen Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan’ın otopsi işlemleri sona erdi. Hayatını kaybedenlerin yakınları ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nden cenazeleri teslim aldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı üniversitenin rektörlük binası önünde resmi tören düzenlendi. TÖRENDE GERGİNLİK



Acılı aileler, saldırıda ihmal olduğu iddiasıyla rektöre törende tepki gösterdi. Cenazeler, ardından memleketlerine uğurlanacak. SİLAHIYLA TESLİM OLDU



Volkan Bayar, fakülte binasının kapısına gelen polislere elindeki tabancayla birlikte teslim oldu. Gözaltına alınan Volkan Bayar, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gelen sağlık ekipleri, vurulan dört kişinin de olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Büyük korku yaşayan öğrenciler ve öğretim görevlileri üzerlerindeki şoku uzun süre atamadı.

REKTÖR OLAYI ANLATTI



Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Volkan Bayar’ın önce fakülte dekanının odasına girdiğini belirterek şunları anlattı: “Eğitim Fakültesi Dekanı’nın makamına elinde tabancayla girmiş. Dekan Bey odada yokmuş, tesadüfen fakülte sekreterimiz odadaymış, Fatih Bey’i vurmuş. Daha sonra yan odadaki dekan yardımcımıza ateş etmiş. Sonra üst katta bir öğretim üyemizi ve bir araştırma görevlisini vurmuş. Tabanca tutukluk yapmış. Elinde silahla fakülteden çıkmış. Güvenlikçiler takip etmiş. Uzaklaşırken polis yakalamış. Dört vefatımız var. ESOGÜ camiasına ve arkadaşlarımızın ailelerine baş sağlığı diliyorum.” ‘SORUŞTURMA VARDI’



Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen, saldırganla ilgili de şu bilgileri verdi: "Yükseköğretim Kanunu'nun 35'inci maddesi kapsamında, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden doktora yapmak üzere üniversitemize geldi. Akademik ve idari personele yönelik sözlü saldırıları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma vardı. Problemli bir kişiydi." Eğitim Fakültesi'nde dün öğleden sonra ve bugün yapılacak tüm sınavlar ertelendi. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

ESKİ EŞİ 'DUR' DİYE BAĞIRMIŞ



Saldırgan Bayar’ın eski eşi Saadet Aylin Bayar’ın da aynı fakültede araştırma görevlisi olduğu öğrenildi. Silah sesleri üzerine odasından çıkan Aylin Bayar’ın, Volkan Bayar’ı elinde silahla görünce bağırarak, “Volkan dur, ne yapıyorsun” dediği kaydedildi. Üç yıldır ayrı yaşayan çiftin bir yıl önce boşandığı öğrenildi. EŞİ DE GÖZALTINDA



Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 3 savcının soruşturmayı yürüttüğünü belirterek şunları söyledi: “Volkan Bayar, Emniyet'te şu ifadede bulunmuştur; Volkan Bayar, kendisi ve eşi hakkında sözlü ve fiili saldırıda bulunulduğu iddiası ile Yasir Armağan tarafından şikâyet edilmiş. Soruşturma kapsamında soruşturmacı bunların savunmasını almak üzere yazı yazıyor. Bugün bu zarf eline geçince eşini de çağırıyor zarfı okuyor. Sinirlendiğini aşağıda otoparktaki aracında silahını alarak olayı işlediğini ifade etmiş. Bu bilgiyi açıklamak istedik. Çünkü olay çok farklı yönlere çekilmek isteniyor. Volkan Bayar’ın eşi de gözaltına alınmıştır.”

İLK HEDEF DEKAN KONUŞTU



Saldırıda asıl hedefin Eğitim Fakültesi Dekanı Cemil Yücel olduğu ortaya çıktı. O sırada okul dışında olduğu için kurtulan Dekan Yücel, dehşetin ardından fakülte önüne geldi. Prof. Dr. Yücel, şunları söyledi: “Saldırgan Volkan Bayar, araştırma görevlisi. Kendisi akli dengesi yerinde olmayan bir insan. Pek çok kişiyi sürekli şikâyet eden bir kişi. Önce benim odama geliyor. Beni bulamayınca sırasıyla diğer odalara giriyor. 4 arkadaşımızın görev başında şehit olduğunu öğrendik. Ben bir program için dışarıdaydım. Ancak korkulan bir insandı.” YÖK BAŞKANI: SAVCILIK AYDINLATACAK



YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç da Twitter’dan yayınladığı paylaşımlarda, olayı savcılığın açtığı soruşturmanın aydınlatacağını belirterek “Başta Eskişehir Osmangazi Üniversitesi camiası olmak üzere bütün akademik camiamızın başı sağ olsun” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da dün Cumhurbaşkanlığı’nda kabul ettiği YÖK Başkanı Saraç’tan saldırı hakkında bilgi aldı. YÖK de Volkan Bayar hakkında müfteri olduğuna dair Başkanlığa 3 şikâyet dilekçesinin verildiğini belirterek şu açıklamayı yaptı: “Bu dilekçeler YÖK Kanunu uyarınca işlem yapmakla görevli ve yetkili olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü’ne gereği yapılmak üzere iletilmiştir. Rektörlük tarafından kişi hakkında önceden açılmış olan soruşturmanın devam ettiği bilgisi verilmiştir. YÖK Başkanı, Yükseköğretim Denetleme Kurulu’ndan bir üyeyi idari soruşturma yapmak üzere görevlendirmiştir.”