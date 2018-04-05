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Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 15:09 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Anadolu Ajansı'nın geçtiği son dakika habere göre, Eğitim Fakültesindeki bir araştırma görevlisi, dekan yardımcısı, fakülte sekreteri, öğretim üyesi ve okutmanı öldürdü. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektör. Prof. Dr. Hasan Gönen, saldırganın Volkan Bayar isimli araştırma görevlisinin olduğununu belirterek, Volkan Bayar'ın başka kişilere yönelik FETÖ suçlamasında bulunduğunu söyledi.

Bugün saat 15.00 sıralarında, Osmangazi Üniversitesi’nin Meşelik Kampüsü’ne gelen öğretim üyesi Eğitim Fakültesi'nde dehşet saçtı. Araştırma görevlisi olduğu belirtilen saldırganın açtığı ateşte 4 kişi yaşamını yitirdi. Son dakika habere göre, saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Saldırgan, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Saldırının nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

ÖLENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Alınan bilgiye göre, Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Volkan Bayar, henüz belirlenemeyen nedenle, fakülte binasının 3. katında Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı silahla öldürdü, 3 kişiyi yaraladı.

FETÖ SORUŞTURMASI MI YÜRÜTÜLÜYORDU?

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, saldırganın adının 1981 doğumlu araştırma görevlisi Volkan Bayar olduğunu açıkladı. "Sebepleriyle ilgili çok yönlü bir araştırma yapıldıktan sonra geniş bir bilgi verilecektir" diyen Çakacak, "Saldırgan hakkında FETÖ'den soruşturma yürütülüyor muydu?" sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

REKTÖRDEN İLK AÇIKLAMA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektör. Prof. Dr. Hasan Gönen, Eğitim Fakültesindeki silahlı saldırıda ölenlerin sayısının 4 olduğunu açıkladı. Prof. Dr. Gönen, yaptığı açıklamada, "Volkan ismindeki bir araştırma görevlimiz, dekan beyin odasına giriyor. Dekan bey orada tesadüfen yokmuş. Volkan tarafından eğitim fakültemiz sekteri Fatih Özmutlu, dekan yardımcımız Mikail Yalçın ve araştırma görevlilerimizi kurşunla vurmuştur. Daha sonra dekan yardımcımız ve üst katta 2 araştırma görevlimizi de vurmuş. Daha sonra elinde tabanca ile binayı terk ettikten sonra güvenlikçilerimiz takip ekmişler. Biraz ileride polis derdest etmiş. Durum bundan ibaret. Şu anda şimdilik 4 ölümüz var. Başımız sağ olsun. Osmangazi Üniversitesi camiası olarak inşallah bu tür hadiseleri bir daha yaşamayız. Başımız sağ olsun” dedi.

FETÖ İDDİASI

Gönen, zarlı için şöyle konuştu:

"FETÖ ile ilgili başkalarına suçlamada bulunmuştur. Başkalarıyla ilgili iddialarda bulunmuştur. Kendisi soruşturmamız sürüyor idi. Savcılık tarafından bize soruşturması aktarılmıştı. Soruşturması devam ediyordu, kendisi görevdeydi. Hedefinde muhtemelen dekan vardı. Dekan bey makamında yokmuş, fakülte sekreterimiz varmış. Dekanı bulamayınca sanıyorum cinnet getirmiş durumda idi. Fatih beyi vurmuş, daha sorna dekan yardımcımızı vurmuş Mikail Yalçın beydi, daha sonra üst kattaki iki araştırma görevlimizi vurmuş. Başka bir arkadaşımıza da silah doğrultmuş ama kurşun sıkışmış, bir şey yapamamış. Daha sonra binayı terk ettikten sonra polis tarafından derdest edilmiş.

SORUŞTURMANIN NEDENİ

Daha önceden emin değilim ama biz Osmangazi Üniversitesi olarak kendisiyle ilgili, başka personelimizin şikayeti üzerine soruşturma yürütüyor idik. Hala soruşturma yürütüyoruz. Soruşturmanın konusu bu araştırma görevlimizin, diğer şikayet eden personelimizin FETÖ'cü olmakla suçladığını ancak kendilerinin böyle bir şey olmadığı için şikayette bulundular. Biz de bunu soruşturma konusu yapmıştık.Daha önce dekan bey ile aralarında sözlü tartışmaları olmuş olabilir. Yani o konuda çok emin değiliz."

BÜYÜKERŞEN'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen, saldırı sonrası kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Eskişehir Osmangazi Üniversitemizde yaşanan ve 4 akademisyenimizi kaybettiğimiz vahim olayı büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybeden üniversite çalışanlarına Allah’tan rahmet, ailelerine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
ülke gelişiyor iyice abdye benzedik
memleket nereye gidiyor
eğitim yerindeki olaya bak
eğitimle alakası yok demek ki. allah rahmet eylesin
Yuh artık
bu ülkeyi bu hale getiren % 51 ahirette iki elim yakınızda olcak allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın
üniversiteler de bile güven ve huzur kalmadı :(
bu amerika da ki okul saldırılarından etkileniyor psikopatlar.
Degermiydi bilmiyorum ama kesinlikle değmezdi. hem kendini yaktın hemde arkadaşlarını.
neler oluyor turkiye nereye gidiyor basimiz sagolsun eskisehir bunlar okumus insanlar dikkatli olmak lazim
Bakalım neler yaşattılar zavallı asistana. Durup duruken kimse kimseyi öldürmez. Çıldırtmışlar demek ki.
Fetöcüdür fetöcü kesin.Akşam ahaberin sunuş şekli bu olur yüzde doksan
Bu nasıl iş ? Orada güvenlik yok mu ? Üniversiteye elini kolunu sallayarak silahla girilmesi nedir? Bu güvenlik zafiyeti . Ölenlere Allahtan rahmet , yakınlarına baş sağlığı dilerim .
kimmiş merak ettirmeyin adami
ilginç
Allah sonumuzu hayır etsin ..
şüpheli vurulan şahısları daha önce fetocu diye ihbar eder ,onlarda şüpheli üzerinde baskı kurarlar ve sonuç 4EX
öğretim elemanları öğretim üyeleri ne varsa deki hocalar Senin karını ve kızını alıp otel odalarında öldürüp tekrar serbest kalabiliyorsa bu ülkede Bunlarında ölümü gayet normaldir
"Şimdilik dört ölü var" diyor REKTÖR..Beklentiniz mi var ?
acaba neden biri eğitim fakültesine gidecek 4 kişiyi öldürecek öldürtecek kadar neler oldu acaba sorgulanması lazım
kesin dedikodudur. deyilse ayak kaydırmacadır insan niye boyle bişey yaparki yoksa
volkan bayar 81 Ankara doğumlu şüpheli
Çok yazık, Allah rahmet eylesin
Allah sonumuzu hayır etsin inşallah
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