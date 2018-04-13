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Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamda kan donduran detay

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 09:01 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 4 öğretim görevlisinin öldürülmesiyle ilgili YÖK harekete geçti. Yapılan incelemede katil Volkan Bayar'ın herkese 3'er kurşun sıktığı belirlendi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki cinayetin detayları kan dondurdu. 4 akademisyeni katleden Katil Volkan Bayar, cinayeti soğukkanlılıkla işledi. Maktullerin önce sağ göğüs, sol göğüs ve başlarından birer kurşunla öldürüldüğü ortaya çıktı. YÖK Başkanı Prof. Yekta Saraç'ın çağrısıyla akademik katliamı görüşmek üzere toplanan YÖK Genel Kurulu'nda saldırıyla ilgili inceleme yapan müfettişin raporu sunuldu. Raporda, saldırının oluş şekline ilişkin ayrıntıların YÖK üyelerini şoke ettiği öğrenildi.

Sabah'tan Safure Cantürk'ün haberine göre; Rapora göre Volkan Bayar maktullerin hepsinin vücutlarını önce sol göğüs, sonra sağ göğüs ve en son kafalarına birer kurşun olmak üzere toplam 3 kurşun sıktı. Dekanın yerinde olmadığını söyleyen genel sekreterin sol ve sağ göğsüne kurşun sıktıktan sonra masanın arkasına düşmesi üzerine masanın çevresini dolanarak kafasına bir kurşun daha sıkması genel kurul üyelerinin kanını dondurdu. Ayrıca kurşun seslerini duyan ve kendisine yöneldiğini fark eden bir akademisyen ise odasının kapısını kilitleyerek kaçmaya çalışırken soğukkanlı katilin önce kilide kurşun yağdırarak kapıyı açıp sonra diğerleri gibi o akademisyene de üç kurşun sıktığı ortaya çıktı. Saldırıda hayatını kaybeden akademisyenlerden biri hariç diğerlerinin olayla ilişkili olmamaları, katilin nefret ve kinden öte adeta sistematik katliam yaptığı şeklinde yorumlandı.

6 Nisan'da meydana gelen olayda araştırma görevlisi olan Volkan Bayar, üniversitenin Eğitim Fakültesi'nde düzenlediği saldırıda, Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu ile öğretim görevlileri Serdar Çağlak ve Yasir Armağan hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Osmangazi Üniversitesi volkan bayar

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu da bu konuda eğitimli olduğunun işaretidir.... haaaaa buda gün gelir birisine kapak olur.... öyle geçilmez.....
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