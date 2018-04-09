Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamda yeni detaylar: En aktif dönemde oradaydı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ndeki katliamı gerçekleştiren katil Bolkan Bayar'a yönelik "FETÖ'cü" iddialarının ardından başlayan soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Şardan, Bayar’la ilgili geçmişte yapılan suç duyuruları ve iddialar, Emniyet Genel Müdürlüğü’nce mercek altına alındığını belirterek "Özellikle Bayar’ın akademik sürecinde girdiği sınavlar incelenirken, FETÖ’nün en aktif olduğu dönemde 2011’de Denver’de yaptığı yüksek lisans çalışması dikkat çekici olarak tanımlandı" diye yazdı.

Tolga Şardan yazısının devamında şu ifadelere yer verdi;

Bayar’ın girdiği ALES ve YDS’lerde herhangi bir FETÖ bulgusu olup olmadığı araştırılıyor. Üniversitede yaşanan trajik olayın farklı bir boyutu daha var. FETÖ’yle mücadelenin başladığı dönemde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı olan Engin Dinç, bugün Eskişehir Emniyet Müdürü. FETÖ’yü ve faaliyetlerini yakından biliyor. Aynı zamanda Hrant Dink davasında da ihmali bulunduğu gerekçesiyle yargılanan Dinç’in, Osmangazi Üniversitesi’nde ortaya çıkan ve kentteki akademik çevreler, savcılık ve kent yönetimindeki hemen herkesin bildiği iddialarla ilgili şimdiye kadar hiçbir işlem yapılmamasına müdahale etmesi gerekirdi.

Olayla ilgili ortaya çıkan ayrıntılarda, saldırının göz göre göre geldiği anlaşılıyor.

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