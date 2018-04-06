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Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili gizlilik kararı alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 17:50 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) 4 kişinin öldürülmesine ilişkin gelen son dakika haberine göre, savcılığın yürüttüğü soruşturmada gizlilik kararı alındı.

Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili gizlilik kararı alındı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) 4 kişinin öldürülmesine ilişkin soruşturmada gizlilik kararı alındığı bildirildi.

İl Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, ESOGÜ Eğitim Fakültesinde Araştırma Görevlisi Volkan Bayar'ın, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ı bulundurma ruhsatlı silahıyla ateş ederek öldürmesine ilişkin soruşturmada Eskişehir Sulh Ceza Mahkemesince gizlilik kararı alındı.

23 EL ATEŞ ETMİŞTİ

ESOGÜ Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi Volkan Bayar, fakülte binasında 4 kişiyi dün bulundurma ruhsatlı silahıyla 23 el ateş ederek öldürmüştü.

ESOGÜ Rektörlüğünce, bazı öğretim üyelerine sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında idari soruşturma yürütülen Volkan Bayar ile aynı fakültede araştırma görevlisi olan eski eşi Saadet Aylin Bayar gözaltına alınmıştı.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Acaba niye bu karar alındı? Ucu akp ye dayanacak her olayda savcılık yasak kararı alıyor.
Bide bu çıktı ha maksat eleştirmesin millet
Kimleri rahatsız ettiyse.
Bıda yeni moda neyi gizliyorsunuz insanlardan herkesin bilgi alma haner alma hakkı var!!!!!!
bence geç bile kalındı ben dün bekliyordum
HAKKINDA ONCA ŞİKAYET OLMASINA RAĞMEN DOĞRU DÜZGÜN İŞLEM YAPILMADI, ONCA KİŞİNİN CANINA KIYDI, ŞİMDİ DE YAYIN YASAĞI GETİRİLİYOR. SEBEBİ DE BELLİ AKEPENİN USULSÜZ ATADIĞI LİYAKAT SAHİBİ OLMAYAN KİMSELERİN HALLERİNİ GİZLEMEK ....
savcı fetölük işleri niye gizlemeye çalışmışki? Kimler çıkacak latından fetö diye. Niye saklıyorsun savcı bey, niye yasak kararı aldırıyorsun. 15 temmuzda milleti sürdün sokaklara şimdi aynı milletten neyi gizliyorsun
Neyi gizliyorsunuz halktan buda moda oldu ha yayın yasağı gizlilik kararı
Ankara'daki Suriye konulu üçlü zirveye ilişkin, "Yayınlanan resmi sonuç bildirgesinde terör örgütleri sayılırken PKK, PYD ve YPG'den bahsedilmemiştir. İşbirliği konusunda teyit edilen terör örgütleri işbirliği yapılması mücadele için işbirliği yapılması teyit edilen terör örgütleri sayılırken DEAŞ, El Nusra, El Kaide veya DEAŞ ile bağlantılı yapılardan bahsedilmiştir. Bu ifadeleri niye koyamadın Putin mi Ruhani mi itiraz etti? Bu bildirini hesabını herhallerde millete vermek zorunda olan sayın Erdoğan'ın kendisidir" diyor uzmanlar!!! Tamam..feto/AKpli pardon Menzilciler gene piyasada! Hak yok!
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