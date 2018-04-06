Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamla ilgili gizlilik kararı alındı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) 4 kişinin öldürülmesine ilişkin soruşturmada gizlilik kararı alındığı bildirildi.
İl Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, ESOGÜ Eğitim Fakültesinde Araştırma Görevlisi Volkan Bayar'ın, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ı bulundurma ruhsatlı silahıyla ateş ederek öldürmesine ilişkin soruşturmada Eskişehir Sulh Ceza Mahkemesince gizlilik kararı alındı.
23 EL ATEŞ ETMİŞTİ
ESOGÜ Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi Volkan Bayar, fakülte binasında 4 kişiyi dün bulundurma ruhsatlı silahıyla 23 el ateş ederek öldürmüştü.
ESOGÜ Rektörlüğünce, bazı öğretim üyelerine sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesiyle hakkında idari soruşturma yürütülen Volkan Bayar ile aynı fakültede araştırma görevlisi olan eski eşi Saadet Aylin Bayar gözaltına alınmıştı.
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