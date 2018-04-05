Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırıyla ilgili Başbakan Yıldırım'dan ilk açıklama

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin bir soru üzerine Yıldırım, "Maalesef çok üzücü bir olay yaşandı. Olayla ilgili adli, idari süreç başlamış durumda. İlim irfan yuvasında, böyle bir olayın yaşanması çok vahim bir durum. Bir cinnet hali mi yoksa başka sebepler mi var ona göre kapsamlı bir şekilde bakılacak sonrasında kamuoyu bilgilendirilecek" dedi.

"İDDİALAR, DEDİKODULAR ANKARA'DA BİTMEZ. ARKADAŞIMIZ GÖREVİNİN BAŞINDA"

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddialarına ilişkin bir soruya Yıldırım, "İddialar, dedikodular Ankara'da bitmez. Arkadaşımız görevinin başındadır. Bugün de İstanbul'da ekonomi ile ilgili bir toplantıda bulunuyor. Bakanlar Kurulu'nda ne zaman kimi nasıl değişiklik yapacağımıza karar verdiğimizde yaparız. Ama bugün için gündemimizde yok. Hükümetimizin çalışmaları kararlı bir şekilde sürüyor" diye yanıt verdi.

"MÜMBİÇ HER NEDENSE HERKES ORAYA HEVESLENİYOR"

Fransa'nın Suriye'ye ilişkin yaptığı açıklamaları değerlendirmesi istenen Yıldırım, "Mümbiç her nedense herkes oraya hevesleniyor. Amerika geldi ayağını sürüdü, şimdi Fransa'ya geliyor. Belki başkaları da gelebilir. Ama gelenler, kimse burası kimindir demiyor. Bırakın insanlar kendi memleketlerinde rahatça yaşasınlar. Bırakın bu adamlar geleceklerine kendileri karar versin. Hassasiyetimiz belli. Terör tehdidi var olduğu müddetçe o bölgelerde hiçbir şekilde taviz vermez mücadeleyi sürdürürüz. Kimin geldiğinin çok önemi yok" diye konuştu.