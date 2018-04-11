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Osmangazi Üniversitesi rektörü istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 11:23 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Osmangazi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen istifa etti. Osmangazi Üniversitesi, geçtiğimiz hafta 4 akademisyenin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle sarsılmıştı. Öte yandan dünkü grup toplantısında rektör Gönen'e tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli, canlı yayında istifa çağrısında bulunmuştu.

Silahlı saldırı sonucu 4 kişinin ölümüyle sarsılan Osmangazi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen rektörü istifa etti. Gönen yaptığı açıklamada, 'Devletimizin bekası, soruşturmanın selamati ve üniversitem başta olmak üzere devlet kurumlarımızın yıpratılmaması adına, görevimden istifa ediyorum' ifadelerini kullandı.

İşte Gönen'in açıklamalarından öne çıkan satır başları;

"Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ailesi olarak vicdanlara sığmayan bir olay sonucunda genç insanlarımızı kaybettik. Ülkemizin terörle mücadelesinde aldığı kararları töhmet altında bırakan bu kişileri ve davranışları kabul edilemez buluyoruz. 49 yıllık geçmişimizde olduğu gibi bugün de bilime hizmet etmek için nitelikli öğrenci yetiştirmek misyonumuzu şimdiye kadar yerine getirdik. Görev şehitlerimize Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz.

'DEVLET KURUMLARIMIZIN YIPRANMAMASI İÇİN...'

2011 yılından bugüne bilimi rehber edinen çalışmaları yapmaya gayret ettik. Huzurlarınızda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi aileme teşekkür ediyorum. Devletimizin bekası, soruşturmanın selamati ve üniversitem başta olmak üzere devlet kurumlarımızın yıpratılmaması adına, görevimden istifa ediyorum."

BAHÇELİ DÜN İSTİFAYA DAVET ETMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 4 kişiyi tabancayla öldüren Volkan Bayar'ı 'şerefsiz' olarak niteledi ve "Bir daha gün ışığı görmemeli" dedi. Bahçeli, üniversite yönetimine de "İstifa edecek basireti ne zaman göstereceksiniz" diye sordu.

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