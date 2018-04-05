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Osmangazi’de ‘Afrin’ paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 16:35 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi’nin Kent Konseyi ile birlikte düzenlediği panelde, zaferle sonuçlanan Afrin harekâtı ele alındı.Merinos AKKM’de gerçekleştirilen “Türkiye ve Dünya Gündemine Yansıyan Afrin Meselesi” konulu panelde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ele alındı.

Osmangazi’de ‘Afrin’ paneli

Osmangazi Belediyesi’nin Kent Konseyi ile birlikte düzenlediği panelde, zaferle sonuçlanan Afrin harekâtı ele alındı.
Merinos AKKM’de gerçekleştirilen “Türkiye ve Dünya Gündemine Yansıyan Afrin Meselesi” konulu panelde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ele alındı. Panele Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Şahin, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Ömer Eşer ve davetliler katıldı. Furkan Aydın’ın yönettiği programda tarihçi Fahri Uysal, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Tolga Bahadır Şimşek, Adaleti Savunanlar Derneği Bursa Şube Başkanı Arif Çelenk ve ilahiyatçı Adnan Yalanız, harekatı tarihî, sosyal ve siyasî yönden anlattı.
Panelin açılışında konuşan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Şahin, Afrin harekâtının Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak adına terör örgütlerini temizleme operasyonu olduğunu belirterek, “Zeytin Dalı Harekâtı, aynı zamanda millet olarak bütün dünyaya kendimizi gösterdiğimiz bir sahne oldu. 15 Temmuz’da ortaya koyduğumuz devlet millet kenetlenmesini Afrin’de tekrar gösterdik. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dileriz” diye konuştu.

Osmangazi’de ‘Afrin’ paneli

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