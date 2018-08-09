Osmangazi'de yabancı dildeki tabelalar kaldırıldı

BURSA, (DHA)- BURSA Osmangazi Belediyesi'nin yabancı dildeki tabelalara yönelik denetimleri sonucunda, Çarşamba ve Altıparmak semtlerinde bulunan 110 işletmenin tabelası, Türkçe yazılı yenileriyle değiştirildi. Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yabancı tabela kullanımının yoğun görüldüğü Çarşamba ve Altıparmak semtlerindeki denetimlerini düzenli sürdürüyor. Bu bölgelerdeki Ahmetpaşa, Selimiye, Aktarhüssam, Çırpan, Altıparmak, Hocahasan, İntizam, Şahabettinpaşa ve Kuruçeşme mahallelerinde faaliyet gösteren esnafa, iş yerlerinde Türkçe kullanma zorunluluğunu hatırlatan zabıta ekipleri, yabancı dildeki tabelaların, verilen süre sonunda değiştirilmemesi durumunda söküleceği uyarısında bulundu. Denetimlerin ardından 110 iş yeri, eski tabelaları Türkçe yazılı yenileriyle değiştirdi. Tabeladan fiyat listesine, menüden dış cephe giydirmelerine kadar iş yerlerindeki tüm unsurların Türkçe olmasını isteyen görevliler, denetimlerin devam edeceğini ve ikazları dikkate almayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağını belirtti.

