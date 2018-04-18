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Osmangazi’den Bulgaristan’da sünnet şöleni

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 15:51 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi’nin katkılarıyla Bulgaristan’ın Ribnovo köyünde gerçekleştirilen toplu sünnet şöleninde 120 çocuk erkekliğe ilk adımı attı.Balkanlar ile tarihî kardeşlik ilişkilerini sürdüren Osmangazi Belediyesi, Müslüman Pomaklar’ın yaşadığı Ribnovo köyünde toplu sünnet şöleni tertipledi.

Osmangazi’den Bulgaristan’da sünnet şöleni

Osmangazi Belediyesi’nin katkılarıyla Bulgaristan’ın Ribnovo köyünde gerçekleştirilen toplu sünnet şöleninde 120 çocuk erkekliğe ilk adımı attı.
Balkanlar ile tarihî kardeşlik ilişkilerini sürdüren Osmangazi Belediyesi, Müslüman Pomaklar’ın yaşadığı Ribnovo köyünde toplu sünnet şöleni tertipledi. Binlerce kişinin katıldığı şölende sünnet çocukları, rengarenk süslenmiş atlarla köy meydanında gezdirildi. Şölene Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Halil Döner, Özel Kalem MüdürüOrhan Mollasalih ve eski İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet İyibilir’in yanı sıra Bulgaristan’dan Germen Belediye Başkanı Minka Kapitanova, Bulgaristan Baş Müftüsü Mustafa Hacı Aliş, Blagoevrad Bölge Müftüsü Aydan Muhammed katıldı.
Türkiye’den ve Bulgaristan’dan gelen hafız ve imam hatiplerin Kur’an-ı kerim tilâvetinin ardından ilâhiler ve dualar okundu. Osmangazi Belediyesi tarafından sünnet olan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Halil Döner, Ribnovo’da Mirac kandili programının ardından toplu sünnet şöleni gerçekleştirdiklerini belirterek, “Burada yaşayan soydaşlarımızla bir araya gelmekten çok mutluyuz. Kardeşlik duygularımızı pekiştirdik. Başta Başkanımız Mustafa Dündar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Germen Belediye Başkanı Minka Kapitanova da Ribnovo’da daha önce böyle bir organizasyon yaşamadıklarını belirterek, “Osmangazi Belediyesi, düzenlediği iki güzel etkinlikle binlerce insanı burada buluşturdu. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Osmangazi Belediyesi’nin olduğu gibi bizim belediyemizin sembolü de çınar ağacı. Bundan sonra da ortak çalışmalarımız olacaktır” diye konuştu.

Osmangazi’den Bulgaristan’da sünnet şöleni

Osmangazi’den Bulgaristan’da sünnet şöleni

Osmangazi’den Bulgaristan’da sünnet şöleni

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