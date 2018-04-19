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Osmangazi’den kilo verene bisiklet hediye

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 12:26 | Son Güncelleme

Personelini kilo vermeye teşvik eden Osmangazi Belediyesi, en fazla kilo veren iki çalışanına bisiklet hediye etti.Osmangazi Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘Kaliteli Hizmet Sağlıklı Osmangazi Personeli ile Verilir’ projesine 32 personel katıldı.

Osmangazi’den kilo verene bisiklet hediye

Personelini kilo vermeye teşvik eden Osmangazi Belediyesi, en fazla kilo veren iki çalışanına bisiklet hediye etti.
Osmangazi Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘Kaliteli Hizmet Sağlıklı Osmangazi Personeli ile Verilir’ projesine 32 personel katıldı. Personeller, vücut kitle indeksi ve yaş gruplarına göre kilolu, obez ve morbidobez şeklinde tasnif edildi. Projeye katılan personel sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırılırken, aynı zamanda düzenli spor yapmaya da teşvik edildi.
Programa katılan personelin kilosu belli aralıklarla kontrol edildi. Bir yıl süren program sonunda 15.5 kilo vermeyi başaran Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Hatice Kutlu Bülbül ile 9 kilo veren İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Personeli Tuğba Doğan, projenin birincileri olarak bisiklet ödülünü kazandı. Büyük bir azim örneği göstererek kilolar veren ve daha sağlıklı bir yaşama merhaba diyen personele bisikletlerini Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar verdi.
Sağlıklı yaşamın önemine vurgu yapan Başkan Dündar, “Sağlık adına bu projeyi hayata geçirdik. İyi neticeler aldık. Herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu proje ile yaşam tarzımızı ve beslenme alışkanlıklarımızı gözden geçirme fırsatı bulduk. Özellikle yoğun çalışma temposunda beslenme alışkanlıklarımıza maalesef dikkat edemiyoruz. Hasta olmadan sağlıklı yaşamayı öğrenelim. Spor yapalım. Kilomuzu ideal noktaya getirelim. Herkese sağlıklı ömür diliyorum” dedi.

Osmangazi’den kilo verene bisiklet hediye

Osmangazi’den kilo verene bisiklet hediye

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