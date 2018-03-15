Osmangazi’nin dev projeleri MIPIM Fuarı’nda

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, dünyanın en büyük gayrimenkul fuarlarından biri olan MIPIM 2018 Fuarı’na katıldı.

Fransa’nın Cannes şehrinde 13 Mart’ta kapılarını açan MIPIM 2018 Uluslararası Gayrimenkul, Emlak ve Yatırım Fuarı, 100 ülkeden 24 bin gayrimenkul profesyonelinin iştirakiyle gerçekleşti. Sağlık, turizm, konut, AVM ve altyapı alanlarında binlerce yatırımcı, geliştirici ve mimarın yanı sıra şehirler ve ilçeler de mega projelerini bütün dünyaya tanıtma fırsatı buldu.

Fuarın ilk gününde gerçekleştirilen Türkiye Ana Oturumu’na Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan konuşmacı olarak katıldı. MIPIM 2018’e gayrimenkul ve mimarlık şirketleri kadar şehir ve ilçelerden de yoğun iştirak olması dikkat çekti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da fuara katılan belediye başkanları oldu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kendi alanında dünyanın en iyilerini buluşturan MIPIM Fuarı’nda Türkiye’nin en çok dikkat çeken ülkelerden biri olduğunu söyledi. Yakın gelecekte dünya ekonomisinde söz sahibi olmak isteyen ülke ve şehirlerin projelerini görücüye çıkardığını belirten Dündar, “Gayrimenkul sektörüyle birlikte adeta dünyanın şehir haritaları değişiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin yatırım projeleri büyük bir ivme kazandı. Dolayısıyla Türkiye olarak, en çok altyapı yatırımı gerçekleştiren ülkelerden biri durumundayız. Son yıllarda hayata geçen mega projelerimiz de uluslararası platformda büyük ilgi görüyor” dedi.

Osmangazi Belediyesi olarak sadece Bursa’ya değil Türkiye’ye değer katacak projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Dündar, “Soğanlı kentsel dönüşüm projemiz cumhurbaşkanımızın yapılaşmada ideal olarak tavsiye ettiği zemin artı 5 kat yapılaşma modelinin uygulandığı tek proje oldu. Kentsel dönüşüm konusunda bütün Türkiye’ye bir model ortaya koyduk. Türkiye, 2023 hedeflerine doğru ilerlerken kalkınma yerelde başladı” diye konuştu.

Başkan Dündar, dünyanın dört bir yanından yatırımcıların geldiği fuarda ikili görüşmelerde Osmangazi Belediyesi’nin başta kentsel dönüşüm projeleri olmak üzere vizyon projelerini tanıtma fırsatı bulduklarını söyledi.