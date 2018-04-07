Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Osmangazi'yi Anma ve Fetih Şenlikleri törenle başladı.
Tophane bölgesindeki Osmangazi ve Orhangazi türbelerinde dua edilmesinin ardından mehter takımı konser verdi, kılıç kalkan ekibi gösteri sundu.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Tophane Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Bursa'nın 600 yıllık imparatorluğun adımının atıldığı bir şehir olduğunu belirtti.
Dündar, şenliklere yurt dışından katılımların da olduğuna işaret ederek, "14. Osmangazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri Bursalı vatandaşlarımızın yanı sıra yurt dışından gelen ziyaretçilerin katılımıyla kutlanıyor. Kazakistan, Özbekistan, Yunanistan, Makedonya, Bosna, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kosova'dan kardeş belediyelerimiz bizleri yalnız bırakmadılar. Etkinliklerimiz devam edecek." diye konuştu.
Daha sonra AK Parti Bursa milletvekilleri Mehmet Müezzinoğlu, Hüseyin Şahin, Bennur Karaburun, Osman Mesten, Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Diriliş Ertuğrul dizisinin bazı oyuncuları, yurt içi ve yurt dışından gelen davetlilerin katılımıyla Saltanat Kapı'dan Fetih Yürüyüşü yapıldı.
Atatürk Caddesi ve İnönü Caddesi'ni takip ederek devam eden yürüyüş sırasında vatandaşlar özellikle Diriliş Ertuğrul dizi oyuncuları Gülsim Ali İlhan (Aslıhan Hatun), Engin Öztürk (Günalp), Cengiz Coşkun (Turgut Alp), Celal Al (Abdurrahman Alp) ve Sezgin Erdemir'e (Sungur Tekin) yoğun ilgi gösterdi.
Yürüyüş sırasında protokol üyeleri, "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarız" yazılı pankart açarak AA'yı kutladı.
Kamberler Parkı'nda sona eren yürüyüşün ardından burada oluşturulan platformda, halk oyunları ekibi gösteri sundu.
Etkinlik, etli pilav dağıtımıyla sona erdi.
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