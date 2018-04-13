Osmaniye Belediyesinden anlamlı açılış

Nüfus yoğunluğuna göre Türkiye’nin en çok şehit veren ili olan Osmaniye’de şehit Polis Burak Mart ve şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim’in isimleri parklarda yaşayacak.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara başkanlığında Belediye Meclisinin AK Partili ve MHP’li meclis üyelerinin oy birliği ile aldığı kararla şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim’in ismi Alibekirli Mahallesi Sancaklı Camii yanında bulunan parka, şehit Polis Memuru Burak Mart’ın ismi de Güneysu İlkokulu karşısında bulunan parka verildi. Açılış töreni tüm şehitlerin anısına saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve Sancaklı Camii İmam Hatibi Arif Solak’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim ve dualarla başladı. Kahraman şehitlerin isimlerinin verildiği parklara gelen şehit aileleri duygulu anlar yaşadı. Şehitlerin isimlerinin yaşayacağı parkta ayrıca şehitlerin biyografisinin bulunduğu anıtlar yer alıyor.

Şehit aileleri, evlatları anısına yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Kara’ya ve emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bizler çok duygulandık, ayrıca evlatlarımızın isimlerinin sürekli yaşayacağı için de mutluyuz” dediler.

Başkan Kara, açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Biz millet olarak 1071 öncesinden bu zamana kadar her bir zerresi şüheda kanıyla sulanmış olan bu kutsal toprakları kolay vatan yapmadık. Devletimiz şuanda sınır ötesinde tüm güvenlik görevlileriyle bütün imkânlarıyla çaresiz insanlara çare götürmek, sınır içerisinde de vatandaşımızın ve devletimizin birlik beraberliğini yok etmeye ve ülkemizi bölmeye çalışan bölücülere fırsat vermemek adına mücadele veriyor. Güvenlik güçlerimiz tüm ülkede yaşamımızı rahat bir şekilde sürdürebilme ve çocuklarımızın oynayabileceği böyle parkları yapabilme imkanlarına sahip olabilmemiz için bu mücadeleyi canları ve kanları pahasına veriyorlar. Hiçbir şekilde şehitlerimizin haklarını ödeyemeyiz. Ödeyebilmemiz mümkün değil. Ancak elimizden geldiği kadar onları unutmamak, unutturmamak, sahip çıkmak, yetişen yeni neslimizin bu toprakların vatan olması uğruna mücadele veren şehitleri hatırlaması, onların hayatlarını okuması ve isimlerini bilmesi adına bu parklarımıza bu isimleri veriyoruz. Bizim amacımız burada Burak Mart ve Zinnur Ezim şehitlerimizin anısına ve ailesine sahip çıktığımızı, çıkacağımızı, unutmadığımızı ve unutmayacağımızı belirtmek adına şehitlerimizin isimlerini veriyoruz. Cenab-ı Allah Burak Mart, Zinnur Ezim kardeşlerim ve tüm şehitlerimizin mekânlarını cennet eylesin inşallah” dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz ise yaptığı konuşmada, “Parklara ve caddelere isimlerin verilmesi Türkiye’de bir örnektir. Şehitlerimizin ve değerli ailelerinin daima yanında ve destekçisi olan Belediye Başkanımız Kadir Kara’ya ve meclis üyelerimize çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Osmaniye Şehit Polis Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği Başkanı Mahmut Kaplan, “Kahraman şehitlerimize ve kıymetli ailelerine her zaman gösterdiği hassasiyetten dolayı Başkanımız Kadir Kara’ya çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Osmaniye Belediye Başkanı Kara, günün anısına şehit ailelerine Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim hediye etti. Açılış törenine Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz, Osmaniye Şehit Polis Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği Başkanı Mahmut Kaplan, mahalle muhtarları, şehit aileleri ve mahalle sakinleri katıldı. Tören, şehit aileleri ile hatıra fotoğrafı çekilmesi ve helva ikramının ardından sona erdi.