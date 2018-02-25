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Osmaniye'de büyük yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2018 01:13 | Son Güncelleme

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sıralı halde dükkanların bulunduğu çarşıda çıkan yangın, 20'ye yakın iş yerinde hasara neden oldu.

Osmaniye'de büyük yangın

Alınan bilgiye göre, Pazar Mahallesi'ndeki eski pazar yerindeki çarşıda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın hızla büyüdü.

Çok sayıda iş yerine sıçrayan alevlere, Osmaniye ve çevre belediyelerin itfaiyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Güçlükle kontrol altına alınabilen yangında, ilk belirlemelere göre 20'ye yakın iş yerinde maddi hasar oluştu.

Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan ve İlçe Emniyet Müdürü İrfan Uzay da çarşıda incelemelerde bulunurken, hasar tespit çalışmarı ise sürüyor.

(AA)

Kadirli’de pazar yerinde büyük yangın

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye Kadirli yangın

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
NORMAL BİR YANGIN GÖRÜNTÜSÜ YOK. İŞ YERLERİ DE YANGINI BÜYÜTECEK YAPIDA DEĞİL GİBİ DURUYOR. ALEVLERİN GÖRÜNÜŞÜ ORTAMDA HIZLANDIRICILARIN OLDUĞUNU GÖSTERİYOR. GEÇMİŞ OLSUN.
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