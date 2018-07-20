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Osmaniye'de depremden sonra ortaya çıktı! Savrun Çayı'nda çamur kaynamaya başladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 16:36 | Son Güncelleme

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden geçen Savrun Çayı'nda, 2 gündür bölgede yaşanan depremler sonrası çamur kaynamaya başladı. Jeofizik Mühendisleri Odası Onur Kurulu Üyesi Melih Baki, riskli bir durum olmadığını söyledi.

Osmaniye'de depremden sonra ortaya çıktı! Savrun Çayı'nda çamur kaynamaya başladı!

Mazgaç Dağı Akgedik mevkiinden doğan, toplam uzunluğu 83 kilometre olan Savrun Çayı'nın Kadirli ilçesinden geçen bölümünde, sabah saatlerinde suyun içinde çamur kaynamaya başladı.

"RİSKLİ BİR DURUM YOK"

İlçenin ortasından geçen çaydaki durumu gören vatandaşlar tedirginlik yaşadı. Jeofizik Mühendisleri Odası Onur Kurulu Üyesi Melih Baki ise riskli bir durum olmadığını söyledi.

"SON DURUMU İZLEMEYE ALDIK"

Baki, "Bölgede peş peşe 2.3, 2.2, 2.3. ve bu sabah 2.1 büyüklüğünde yüzeye yakın depremler oldu. Sismik aktivite bölgede yoğun bir şekilde yaşanıyor. Bakıldığı zaman risk görünmüyor. Ancak, bu hareketliliği ve Savrun Çayı'ndaki son durumu izlemeye aldık" dedi. (DHA)

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deprem Osmaniye Savrun Çayı Melih Baki kaynayan çamur

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