Osmaniye'de Hasta yakınları hastane basıp polis dövdü

Tartışmanın büyümesi üzerine hastane polisi ve özel güvenlik görevlileri, duruma müdahale etti. Çıkan arbedede hasta yakınları, hastane polisi ve iki görevliyi darbetti. Olay yerine gelen takviye polis ekipleri, kavga eden grubu hastaneden güçlükle çıkardı.

Sağlık-Sen olarak hayatlarını riske atarak görev yapan sağlık çalışanlarıyla ilgili bu tür olaylar nedeniyle endişe duyduklarını belirten Çenet, "Toplumsal şiddetin boyutlarının yansıması olarak sağlık alanında ortaya çıkan bu tür menfur olaylar için gerekli düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Ülke insanımız için 7 gün 24 saat kutsal bir görevi yerine getiren sağlık çalışanlarımıza uygulanan şiddeti halkımızın da tasvip etmediği muhakkaktır. Bu olayları gerçekleştiren sağlıksız zihniyetlere sahip insanlara da toplumumuz gereken tepkiyi vermelidir." diye konuştu.

