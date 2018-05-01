Osmaniye'de Hasta yakınları hastane basıp polis dövdü

Osmaniye'de 28 Nisan Cumartesi gece saatlerinde kolundan yaralı kadın, Osmaniye Devlet Hastanesinin ek hizmet binasındaki acil servise yakınlarıyla geldi.
Nöbetçi doktor Abdurrahman Güngör, yaralı kadını tedavi ettiği sırada yakınları, hastane görevlileriyle tartışmaya başladı.
POLİSİ VE 2 GÖREVLİYİ DÖVDÜLER
Tartışmanın büyümesi üzerine hastane polisi ve özel güvenlik görevlileri, duruma müdahale etti. Çıkan arbedede hasta yakınları, hastane polisi ve iki görevliyi darbetti. Olay yerine gelen takviye polis ekipleri, kavga eden grubu hastaneden güçlükle çıkardı.
Darbedilen hastane polisi, özel güvenlik görevlisi ve hastane çalışanı, darp raporu alarak hasta yakınlarından şikayetçi oldu.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı, bir şüphelinin arandığı öğrenildi.
Darp anı, hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.
SAĞLIK-SEN'DEN TEPKİ
Acil servisin önünde basın açıklaması yaparak saldırıyı kınayan Sağlık-Sen İl Başkanı Muhittin Çenet, Osmaniye Devlet Hastanesinde fedakarca çalışan personelin bir grup tarafından şiddete maruz kaldığını söyledi.
Sağlık-Sen olarak hayatlarını riske atarak görev yapan sağlık çalışanlarıyla ilgili bu tür olaylar nedeniyle endişe duyduklarını belirten Çenet, "Toplumsal şiddetin boyutlarının yansıması olarak sağlık alanında ortaya çıkan bu tür menfur olaylar için gerekli düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Ülke insanımız için 7 gün 24 saat kutsal bir görevi yerine getiren sağlık çalışanlarımıza uygulanan şiddeti halkımızın da tasvip etmediği muhakkaktır. Bu olayları gerçekleştiren sağlıksız zihniyetlere sahip insanlara da toplumumuz gereken tepkiyi vermelidir." diye konuştu.
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