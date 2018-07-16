HABER

Osmaniye'de kooperatif başkanına silahlı saldırı! Başkan Ahmet Oktan yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 11:04 | Son Güncelleme

Osmaniye'de 15 Temmuz Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Oktan, kooperatif binasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Öte yandan 3 Temmuz'da da Ticaret ve Sanayi Odası (TSO)'na silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy yaşamını yitirmiş, Başkan Devrim Murat Aksoy da yaralanmıştı.

Alibeyli Mahallesi Dr. Ahmet Alkan Caddesi'ndeki kooperatif binasına gelen İbrahim Ö, burada Kooperatif Başkanı Oktan ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla Oktan'a ateş eden zanlı, daha sonra kaçtı.

Bacağından yaralanan Oktan, çevredekiler tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

3 TEMMUZ'DA DA TİCARET VE SANAYİ ODASI'NA SALDIRI OLMUŞTU

TSO binasına gelen S.K, Başkan Aksoy’a makamında silahlı saldırıda bulundu.Saldırıda, Aksoy ve odada bulunan Ersoy yaralandı.MHP 26. Dönem Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy’un ağabeyi Hasan Ersoy, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan Aksoy, Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zanlı S.K. güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

‘OLAYLA İLGİLİ 3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ’

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, yaptığı açıklamada, yakalanan saldırganın yanı sıra olayla bağlantısı olabileceği şüphesiyle gözaltına alınanlar olduğunu söyledi.Saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü belirten Coşkun, şunları kaydetti: “Olayın bağlantıları tespit edilmeye çalışılıyor. Olay çok sıcak olduğu için ayrıntılı bir değerlendirme yapma şansımız yok. Saldırgan yakalandı. Bağlantıları ve diğer hususlarla ilgili arkadaşlarımız çalışıyor. Olayla ilgili 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Konu takip ediliyor. Osmaniye TSO’nun içinde gerçekleşen saldırının ardından şüpheli yaklaşık 200 metre ileride yakalandı. Görünürde olay, iş isteme sebebiyle olmuş gibi gözüküyor ama arka planı farklı olabilir. Onun da araştırması yapılıyor.”

PARTNERBunu biliyor musunuz? Hilalin iki ucunu hayali bir çizgiyle... Bunu biliyor musunuz? Hilalin iki ucunu hayali bir çizgiyle...
Hande Fırat'tan 15 Temmuz'un simgesi haline gelen telefonuyla ilgili flaş açıklamaHande Fırat'tan 15 Temmuz'un simgesi haline gelen telefonuyla ilgili flaş açıklama
Adalet Bakanı açıkladı: OHAL birkaç gün içinde sona ermiş olacak!Adalet Bakanı açıkladı: OHAL birkaç gün içinde sona ermiş olacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye kooperatif başkanına silahlı saldırı Ahmet Oktan

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hulusi Akten kimdir? Ahmet Hakan yazdı: Mustafa Ceceli tipi müritleri var

Ahmet Hulusi Akten kimdir? Ahmet Hakan yazdı: Mustafa Ceceli tipi müritleri var

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

İllüzyonist Aref'i kobra yılanı soktu! Ölümle pençeleşiyor

İllüzyonist Aref'i kobra yılanı soktu! Ölümle pençeleşiyor

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ ile görüştü mü? Canlı yayında açıkladı

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ ile görüştü mü? Canlı yayında açıkladı

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! MHP'den Meral Akşener hakkında suç duyurusu

Son dakika! MHP'den Meral Akşener hakkında suç duyurusu

Erdem Gül beraat etti

Erdem Gül beraat etti

Hande Fırat'tan 15 Temmuz'un simgesi haline gelen telefonuyla ilgili flaş açıklama

Hande Fırat'tan 15 Temmuz'un simgesi haline gelen telefonuyla ilgili flaş açıklama

Adalet Bakanı açıkladı: OHAL birkaç gün içinde sona ermiş olacak!

Adalet Bakanı açıkladı: OHAL birkaç gün içinde sona ermiş olacak!

Rize'de sel ve heyelan! O anlar kamerada

Rize'de sel ve heyelan! O anlar kamerada

Nihal Olçok'tan Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a: O gülme hakkına sahipse, ben de söz söyleme hakkına sahibim!

Nihal Olçok'tan Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a: O gülme hakkına sahipse, ben de söz söyleme hakkına sahibim!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.