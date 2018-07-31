Osmaniye'de korkutan deprem! (Kandilli Son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, saat 17.36'da merkez üssü Osmaniye'nin Toprakkale ilçesine bağlı Lalegölü köyü olan Richter Ölçeği'ne göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Osmaniye merkez ve Hatay'ın İskenderun ilçesinden de hissedilen depremin, herhangi bir kayba yol açmadığı bildirildi.

DHA

