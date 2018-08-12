Osmaniye'de zehirli Sarıkız örümceği mahallede paniğe neden oldu

Edinilen bilgiye göre, Şehit Mehmet Delikuş Mahallesi 751'inci sokakta oturan Nurdan Çukadar evde örümceğe benzer bir böcek gördü. Hemen örümceği dışarı atan Nurdan Çukadar normal örümceklerden 10 kat daha büyük olan bu örümceği internetten araştırınca Sarıkız örümceği olarak adlandırılan zehirli örümcek türü olduğunu anladı.
KOMŞULAR TOPLANDI
Mahallede komşularına da haber veren Çukadar dışarı çıkardığı örümceğin başında komşuları toplandı. Sokakta paniğe neden olan Sarıkız örümceğinin çocuklarının üzerine doğru geldiğini belirten Nurdan Çukadar, "Daha önce haberlerde de izlemiştim, Konya'da görülmüş ben de internete baktım bu o örümcek. Çok zehirliymiş. Az kalsın çocukları ısıracaktı. Dışarı çıkardık öldürdük" şeklinde konuştu. Çok tehlikeli bir tür olan Sarıkız örümceği (camel spider), daha çok Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunuyor.
İHA
Korkutan görüntü! Yağmur bulutları yeniden Karadeniz üstünde
Nagehan Alçı'dan canlı yayında flaş açıklama: Yerel seçimler bu sonbaharda olacak
Denizli'de vahşet! 13 yaşındaki kızını ve eşini boğarak öldürdü, ardından kendisini asarak intihar etti!
ABD'nin yaptırım kararı ve dolardaki artış sonrası İtalya'dan Avrupa'ya Euro mesajı: Türkiye'ye bakıp ibret alalım!
Meral Akşener'den sonra bir partiden daha Hükümet'e destek mesajı
Çin'in cami yıkma kararı sonrası müslümanlar ayaklandı!
Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!
Bu babaanneyi gören şok oluyor! 4 torunu var ama kimse inanmıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum