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Osmaniye'de zehirli Sarıkız örümceği mahallede paniğe neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 07:38 | Son Güncelleme

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Şehit Mehmet Delikuş Mahallesinde ki bir evde görülen Sarıkız örümceği mahallede paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Mehmet Delikuş Mahallesi 751'inci sokakta oturan Nurdan Çukadar evde örümceğe benzer bir böcek gördü. Hemen örümceği dışarı atan Nurdan Çukadar normal örümceklerden 10 kat daha büyük olan bu örümceği internetten araştırınca Sarıkız örümceği olarak adlandırılan zehirli örümcek türü olduğunu anladı.

KOMŞULAR TOPLANDI

Mahallede komşularına da haber veren Çukadar dışarı çıkardığı örümceğin başında komşuları toplandı. Sokakta paniğe neden olan Sarıkız örümceğinin çocuklarının üzerine doğru geldiğini belirten Nurdan Çukadar, "Daha önce haberlerde de izlemiştim, Konya'da görülmüş ben de internete baktım bu o örümcek. Çok zehirliymiş. Az kalsın çocukları ısıracaktı. Dışarı çıkardık öldürdük" şeklinde konuştu. Çok tehlikeli bir tür olan Sarıkız örümceği (camel spider), daha çok Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunuyor.

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İHA


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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye Sarıkız zehirli örümcek

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