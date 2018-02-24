Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Basın Ödülleri

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti'nce düzenlenen 2017 Basın Ödülleri töreninde "Osmaniye'ye haberleriyle katkı sunanlar" kategorisinde Anadolu Ajansı'na (AA) ödül verildi.

Cemiyet tarafından bir otelde düzenlenen 2017 Basın Ödülleri törenine, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara, MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Karaca, yerel ve yaygın basın temsilcileri ile davetliler katıldı.

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı, yaptığı konuşmada, cemiyet olarak Osmaniye'de birçok ilke imza attıklarını, düzenlenen ödül töreninin de bunlar arasında yer aldığını belirtti.

Törende "Yerel basını teşvik", "Osmaniye'ye haberleriyle katkı sunanlar" ve "Ulusal basında en iyiler" kategorilerinde ödüller verildi.

"Osmaniye'ye haberleriyle katkı sunanlar" kategorisinde AA ödüle layık görüldü.

Danıştay Başkanvekili Mahmut Vural, AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'e ödülü takdim etti.

Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.