Osmaniye iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Onbir ayın sultanı Ramazan ayı, 16 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Osmaniye'de hazırlıkların devam ettiği Ramazan ayı için halk, kentin imsak vakitleri ve iftar saatlerini merak ediyor. Osmaniyelilerin bir ay boyunca faydalanabilecekleri Ramazan imsakiyesi haberimizde. İşte sahur ve iftar vakitlerini takip edebileceğiniz Osmaniye Ramazan imsakiyesi 2018...
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:43
|05:19
|12:37
|16:25
|19:43
|21:13
|2
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|03:42
|05:19
|12:37
|16:25
|19:44
|21:14
|3
|18 Mayıs 2018 Cuma
|03:41
|05:18
|12:37
|16:26
|19:45
|21:15
|4
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:40
|05:17
|12:38
|16:26
|19:46
|21:17
|5
|20 Mayıs 2018 Pazar
|03:38
|05:16
|12:38
|16:26
|19:47
|21:18
|6
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:37
|05:16
|12:38
|16:26
|19:48
|21:19
|7
|22 Mayıs 2018 Salı
|03:36
|05:15
|12:38
|16:26
|19:48
|21:20
|8
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:35
|05:14
|12:38
|16:27
|19:49
|21:21
|9
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|03:34
|05:14
|12:38
|16:27
|19:50
|21:22
|10
|25 Mayıs 2018 Cuma
|03:33
|05:13
|12:38
|16:27
|19:51
|21:24
|11
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:32
|05:13
|12:38
|16:27
|19:51
|21:25
|12
|27 Mayıs 2018 Pazar
|03:31
|05:12
|12:38
|16:27
|19:52
|21:26
|13
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|03:31
|05:12
|12:38
|16:28
|19:53
|21:27
|14
|29 Mayıs 2018 Salı
|03:30
|05:11
|12:38
|16:28
|19:54
|21:28
|15
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:29
|05:11
|12:39
|16:28
|19:54
|21:29
|16
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|03:28
|05:10
|12:39
|16:28
|19:55
|21:30
|17
|01 Haziran 2018 Cuma
|03:28
|05:10
|12:39
|16:28
|19:56
|21:31
|18
|02 Haziran 2018 Cumartesi
|03:27
|05:10
|12:39
|16:29
|19:56
|21:32
|19
|03 Haziran 2018 Pazar
|03:26
|05:09
|12:39
|16:29
|19:57
|21:33
|20
|04 Haziran 2018 Pazartesi
|03:26
|05:09
|12:39
|16:29
|19:58
|21:33
|21
|05 Haziran 2018 Salı
|03:25
|05:09
|12:39
|16:29
|19:58
|21:34
|22
|06 Haziran 2018 Çarşamba
|03:25
|05:08
|12:40
|16:30
|19:59
|21:35
|23
|07 Haziran 2018 Perşembe
|03:24
|05:08
|12:40
|16:30
|19:59
|21:36
|24
|08 Haziran 2018 Cuma
|03:24
|05:08
|12:40
|16:30
|20:00
|21:37
|25
|09 Haziran 2018 Cumartesi
|03:23
|05:08
|12:40
|16:30
|20:00
|21:37
|26
|10 Haziran 2018 Pazar
|03:23
|05:08
|12:40
|16:30
|20:01
|21:38
|27
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|03:23
|05:08
|12:41
|16:31
|20:01
|21:39
|28
|12 Haziran 2018 Salı
|03:23
|05:08
|12:41
|16:31
|20:02
|21:39
|29
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|03:22
|05:08
|12:41
|16:31
|20:02
|21:40
|30
|14 Haziran 2018 Perşembe
|03:22
|05:08
|12:41
|16:31
|20:03
|21:41
ORUCUN HÜKMÜ VE ŞARTLARI NEDİR?
Oruç kimlere farzdır? İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, II, 87).
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26).
RAMAZAN AYI MESAJLARI
Ramazan ayının bereketi hanenize, hoşgörüsü gönüllerinize, sabrı ruhunuza dolsun, Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun…
Kim Allahu Teâlâ yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar. Hayırlı Ramazanlar…
”Başlangıçlar sonucların tecelli yeridir”… Rahmet ile başlayan Ramazan ayının kurtuluş ile tecelli bulmasını temenni eder, selam ve dua ile hayırlı Ramazanlar.
Allah”ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, bu ay edeceğiniz tüm dualarınız kabul olsun. Hayırlı Ramazanlar…
İFTAR DUASI
Bismillahirrahmanirrahim
Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.
Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. AMİN.
OSMANİYE CAMİLERİ
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