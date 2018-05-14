Osmaniye iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Onbir ayın sultanı Ramazan ayı, 16 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Osmaniye'de hazırlıkların devam ettiği Ramazan ayı için halk, kentin imsak vakitleri ve iftar saatlerini merak ediyor. Osmaniyelilerin bir ay boyunca faydalanabilecekleri Ramazan imsakiyesi haberimizde. İşte sahur ve iftar vakitlerini takip edebileceğiniz Osmaniye Ramazan imsakiyesi 2018...

OSMANİYE RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:43 05:19 12:37 16:25 19:43 21:13 2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:42 05:19 12:37 16:25 19:44 21:14 3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:41 05:18 12:37 16:26 19:45 21:15 4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:40 05:17 12:38 16:26 19:46 21:17 5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:38 05:16 12:38 16:26 19:47 21:18 6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:37 05:16 12:38 16:26 19:48 21:19 7 22 Mayıs 2018 Salı 03:36 05:15 12:38 16:26 19:48 21:20 8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:35 05:14 12:38 16:27 19:49 21:21 9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:34 05:14 12:38 16:27 19:50 21:22 10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:33 05:13 12:38 16:27 19:51 21:24 11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:32 05:13 12:38 16:27 19:51 21:25 12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:31 05:12 12:38 16:27 19:52 21:26 13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:31 05:12 12:38 16:28 19:53 21:27 14 29 Mayıs 2018 Salı 03:30 05:11 12:38 16:28 19:54 21:28 15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:29 05:11 12:39 16:28 19:54 21:29 16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:28 05:10 12:39 16:28 19:55 21:30 17 01 Haziran 2018 Cuma 03:28 05:10 12:39 16:28 19:56 21:31 18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:27 05:10 12:39 16:29 19:56 21:32 19 03 Haziran 2018 Pazar 03:26 05:09 12:39 16:29 19:57 21:33 20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:26 05:09 12:39 16:29 19:58 21:33 21 05 Haziran 2018 Salı 03:25 05:09 12:39 16:29 19:58 21:34 22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:25 05:08 12:40 16:30 19:59 21:35 23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:24 05:08 12:40 16:30 19:59 21:36 24 08 Haziran 2018 Cuma 03:24 05:08 12:40 16:30 20:00 21:37 25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:23 05:08 12:40 16:30 20:00 21:37 26 10 Haziran 2018 Pazar 03:23 05:08 12:40 16:30 20:01 21:38 27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:23 05:08 12:41 16:31 20:01 21:39 28 12 Haziran 2018 Salı 03:23 05:08 12:41 16:31 20:02 21:39 29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:22 05:08 12:41 16:31 20:02 21:40 30 14 Haziran 2018 Perşembe 03:22 05:08 12:41 16:31 20:03 21:41

ORUCUN HÜKMÜ VE ŞARTLARI NEDİR?

Oruç kimlere farzdır? İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, II, 87).

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26).