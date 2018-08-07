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Osmaniye kırsalında el bombası bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 18:59 | Son Güncelleme

Bahçe ilçesi kırsalında ele geçirilen Rus menşeli el bombası, uzman ekiplerce imha edildi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Bahçe ilçesi kırsalında bulunan Rus menşeli el bombası, ekiplerce imha edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarıkardere köyü Demirciler mevkisinde bulunan rüzgar enerjisi santralindeki görevliler santral yakınlarında el bombası olduğunu fark etti.

Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Mayın ve El Bombası Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) alınan çevre güvenliğinin ardından el bombasını imha etti.

El bombasının Rus menşeli olduğu ve terör örgütü PKK mensuplarına ait olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
BTÖ el bombası Osmaniye

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