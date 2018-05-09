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Osmaniye merkezli 3 ilde kaçakçılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 14:55 | Son Güncelleme

Türkiye'ye kaçak yollarla sigara getirdiği iddia edilen şebekeye yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye merkezli 3 ilde, Türkiye'ye kaçak yollarla sigara getirdiği iddia edilen şebekeye yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ülkeye kaçak yollarla getirdikleri gümrük kaçağı sigaraları piyasaya sürdüğü ileri sürülen bir şebekeyi teknik takibe aldı.

Polis ekiplerinin iki aylık teknik takibin ardından Osmaniye, Gaziantep ve Şırnak'ta 15 ayrı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda iki ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait şarjör ve fişek ile çok sayıda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

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