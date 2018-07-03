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Osmaniye Ticaret Odası'na silahlı saldırı! Hasan Ersoy hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 13:28 | Son Güncelleme

Osmaniye Ticaret Odası'na silahlı saldırı düzenlendi. Başkan Devrim Aksoy yaralandı, Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy hastanede hayatını kaybetti.

Osmaniye'de silahlı saldırı sonucu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy yaşamını yitirdi, Başkan Devrim Murat Aksoy yaralandı.

TSO binasına gelen ve henüz kimliği belirlenemeyen zanlı, Başkan Aksoy'a makamında silahlı saldırıda bulundu.

Saldırıda, Aksoy ve odada bulunan yardımcısı Ersoy yaralandı.

MHP'Lİ ESKİ VEKİL'İN AĞABEYİYDİ

MHP 26. Dönem Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un ağabeyi Hasan Ersoy, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Bacağından yaralanan Aksoy ise Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Firari zanlıyı arama çalışması başlatıldı.


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