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Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'na silahlı saldırı; Başkan yaralandı, yardımcısı öldü (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 13:54 | Son Güncelleme

OSMANİYE Ticaret ve Sanayi Odası'na silahlı saldırı düzenlendi.

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE Ticaret ve Sanayi Odası'na silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, Başkan Devrim Aksoy yaralanırken, yardımcısı Hasan Ersoy ise hayatını kaybetti.

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