Osmaniye TSO başkanı ve yardımcısına silahlı saldırı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) yaşanan silahlı saldırının ardından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan Osmaniye'ye geldi.

Vali Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, Yalçın ve Arslan, saldırıyla ilgili bilgi aldı.

Çıkışta açıklama yapan Hisarcıklıoğlu, yaşanan olayın çok üzücü olduğunu belirterek, "Gerek odamızda olması, gerek oda yönetim kurulu başkan yardımcımız Hasan Bey'in rahmetli olması, gerek başkanımızın yaralanması ayrıca bizi üzen bir faktör oldu. Hem taziyede bulunmak hem bilgi almak için Sayın Valimizi ziyaret ettik. Buradan sonra hastamızı ziyaret edeceğiz. Daha sona taziye evine geçerek, taziyelerimizi bildireceğiz. Osmaniye'nin böyle bir olayla anılması iyi bir şey değil." diye konuştu.

