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Osmaniye'de 22 koyun yıldırım nedeniyle telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 17:17 | Son Güncelleme

Osmaniye'de 22 koyun yıldırım nedeniyle telef oldu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 22 koyun, altında bulundukları ağaca yıldırım düşmesi sonucu telef oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilyayla köyü Kayapınarı mevkisinde hayvancılık yapan Ahmet Alasırt'a ait sürüdeki 22 koyun yağmur nedeniyle bir ağacın altına sığındı.

Hayvanların bulunduğu ağaca yıldırım düşmesi sonucu koyunların hepsi telef oldu.

Olay yerine gelen jandarmanın incelemesinin ardından koyunlar gömüldü.

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