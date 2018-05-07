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Osmaniye'de bıçaklı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 22:19 | Son Güncelleme

Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan asker, hastanede hayatını kaybetti

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de bıçaklı kavgada ağır yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Şehit Mehmet Eroğlu Caddesi üzerinde, Osmaniye Kalecik Jandarma Komutanlığı'nda asker olan ve hastaneye sevkli olarak birliğinden ayrıldığı öğrenilen jandarma er Nuh Tufan Öztürk (21) ile Veli Can A. (21) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Veli Can A., Öztürk'ü göğsünden ve sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan Öztürk, ambulansla kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olay sonrası Veli Can A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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