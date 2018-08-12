Osmaniye'de darbedilen kişi hayatını kaybetti

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de 13 Temmuz'da bir grup tarafından darbedilen kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık bir ay önce Rahime Hatun Mahallesi'nde aralarında akrabalarının da bulunduğu gruptakilerle tartışan Murat Kulak (33) darbedildi.

Darp nedeniyle ağır yaralanan ve özel hastanede tedavi altına alınan Kulak, yaşam mücadelesini kaybetti.

Kulak'ın ölümüyle ilgili soruşturmada 4 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili 3 zanlının arandığı öğrenildi.

