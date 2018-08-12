Osmaniye'de darbedilen kişi hayatını kaybetti

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de 13 Temmuz'da bir grup tarafından darbedilen kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, yaklaşık bir ay önce Rahime Hatun Mahallesi'nde aralarında akrabalarının da bulunduğu gruptakilerle tartışan Murat Kulak (33) darbedildi.
Darp nedeniyle ağır yaralanan ve özel hastanede tedavi altına alınan Kulak, yaşam mücadelesini kaybetti.
Kulak'ın ölümüyle ilgili soruşturmada 4 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili 3 zanlının arandığı öğrenildi.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme kaza! Yaralılar var
Son dakika! İngiltere Manchester'da karnavala silahlı saldırı: 10 kişi yaralı
Aydın'da korkunç kaza! Gelin öldü, damat yaralı
İYİ Parti'de olağanüstü kurultay günü! Meral Akşener'den MHP'ye çok sert sözler
Abdüllatif Şener'den Berat Albayrak'a: Kalk kardeşim o koltuktan
Beyaz Saray'ı sarsan iddia! Trump, sus payı olarak aylık 15 bin dolar teklif etti
Resmi Gazete'de yayımlandı! 75 bin öğrenci ilk kez özel okul teşviği alacak!
Gaziantep'te gece yarısı dehşet! Tüfekle dayısını öldürdü, kavgayı ayırmaya çalışan 4 kişiyi de...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!
Denizli'de vahşet! 13 yaşındaki kızını ve eşini boğarak öldürdü, ardından kendisini asarak intihar etti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum