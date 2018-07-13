Osmaniye'de dereye giren Suriyeli çocuk boğuldu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de ailesiyle dere kenarında piknik yaparken suya giren 10 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Karaçay Deresi yanındaki mesire alanına ailesiyle piknik yapmak için gelen 10 yaşındaki İmam Babak suya girdi.
Bir süre sonra Babak'ın suda çırpındığını gören yakınları, çocuğu sudan çıkarttı.
Haber verilen ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan Babak kurtarılamadı.
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