Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında atıkların depolandığı bölgede yangın çıktı.
Osmaniye-Adana karayolunda bulunan bir geri dönüşüm fabrikasının atıkların depolandığı bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Çevre ilçelerden ekiplerin de müdahalesine rağmen yangın kontrol altına alınamayınca Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ve yangın söndürme helikopteri bölgeye yönlendirildi. Söndürme çalışmaları sürüyor.
İYİ Parti'de deprem!
Vahşet! 'Sen hiç aynaya bakmıyor musun' diye geri çevirince...
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan bedelli askerlik için en net açıklama!
Son dakika! Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu ve 72 CHP'li milletvekili hakkında suç duyurusu
Elektronik kelepçesini kırıp bir haftada üç kişiyi öldürdü
İşte Adnan Hoca'nın aslanları ve meslekleri
Kıbrıs açıklarında facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ünlü isim ters ışık kurbanı oldu!
Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı
İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum