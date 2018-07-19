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Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasındaki yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 00:41 | Son Güncelleme

Atıkların depolandığı yerde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında atıkların depolandığı bölgede çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Osmaniye-Adana Karayolu üzerinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında atıkların depolandığı alanda başlayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Depolama alanında bulunan yanıcı ve patlayıcı maddelerin tutuşmasıyla yangın büyürken, ara ara patlamalar yaşanıyor.

Osmaniye ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması üzerine Adana, Hatay ve Kahramanmaraş'tan takviye gelen itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler yangına müdahale ediyor.

Yangına müdahaleye Karayolları ve İl Özel İdareden gelen iş makineleri de destek verirken, yangın nedeniyle Osmaniye-Adana karayolunun bir bölümü trafiğe kapatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye yangın

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