Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasındaki yangın

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında atıkların depolandığı bölgede çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Osmaniye-Adana Karayolu üzerinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında atıkların depolandığı alanda başlayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Depolama alanında bulunan yanıcı ve patlayıcı maddelerin tutuşmasıyla yangın büyürken, ara ara patlamalar yaşanıyor.
Osmaniye ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması üzerine Adana, Hatay ve Kahramanmaraş'tan takviye gelen itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler yangına müdahale ediyor.
Yangına müdahaleye Karayolları ve İl Özel İdareden gelen iş makineleri de destek verirken, yangın nedeniyle Osmaniye-Adana karayolunun bir bölümü trafiğe kapatıldı.
Muharrem İnce'den Twitter'da son dakika mesajı: Kimsenin haddine değildir!
Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'den dikkat çeken FETÖ açıklaması: Yaşar Tunagür, Gülen'e yardım etti!
Sosyal medya, Melania Trump'ın Putin'le tokalaşırken yüz ifadesini konuşuyor
Rusya'dan Suriye'de eve dönüş için yeni adım: Sığınmacı kabul merkezi kuruldu
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti
Avrupa Birliği'nin cezası Google'ı değil, Android severleri yakacak
Kemal Kılıçdaroğlu'na bir darbe de kendi vekillerinden!
BİM coştu: Şimdi de 599 TL’ye bilgisayar satacak!
İşte Adnan Hoca'nın aslanları ve meslekleri
Ünlü isim ters ışık kurbanı oldu!
Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı
İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum