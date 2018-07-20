Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasındaki yangın

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında atıkların depolandığı bölgede çıkan ve 2 günde söndürülebilen yangınla ilgili hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Osmaniye-Adana karayolunda bulunan geri dönüşüm fabrikasında atıkların depolandığı alanda 2 gün önce başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin zorlu müdahalesi sonucu söndürüldü.

Hasar tespit çalışmaları sonucu alanda yaklaşık 200 bin ton atık bulunduğu ve yaklaşık 350 bin liralık zarar oluştuğu belirlendi.

Osmaniye-Adana karayolunda bulunan geri dönüşüm fabrikasının atık depolama alanında 18 Temmuz'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Depolama alanındaki yanıcı ve patlayıcı maddelerin tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyümüştü. Adana, Hatay ve Kahramanmaraş'tan itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve yangın söndürme helikopteri, bölgeye takviye olarak gönderilmişti.

