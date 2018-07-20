Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasındaki yangın

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında atıkların depolandığı bölgede çıkan ve 2 günde söndürülebilen yangınla ilgili hasar tespit çalışmaları tamamlandı.
Osmaniye-Adana karayolunda bulunan geri dönüşüm fabrikasında atıkların depolandığı alanda 2 gün önce başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin zorlu müdahalesi sonucu söndürüldü.
Hasar tespit çalışmaları sonucu alanda yaklaşık 200 bin ton atık bulunduğu ve yaklaşık 350 bin liralık zarar oluştuğu belirlendi.
Osmaniye-Adana karayolunda bulunan geri dönüşüm fabrikasının atık depolama alanında 18 Temmuz'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Depolama alanındaki yanıcı ve patlayıcı maddelerin tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyümüştü. Adana, Hatay ve Kahramanmaraş'tan itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve yangın söndürme helikopteri, bölgeye takviye olarak gönderilmişti.
ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...
Yatağan Termik Santrali'nde mahsur kalan işçilerden Sezgin Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldı
Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış
'Afrin halkı Türk askerinden memnun ama...'
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in kritik kararı!
Balık tutmaya gittiler, gördükleri manzara karşısında dehşete düştüler
Metroda şaşkın çeviren görüntü! Bir anda soyunmaya başladı
CHP'de imza polemiği! Bülent Tezcan'ın açıklamalarına tepki
Milyonlarca cep telefonu kullanıcısına için kötü haber! Her an ücretli olabilir
Bartın'da vahşet görüntüleri! Öldürüp varille taşımışlar
Alman kadın cinayetinde yeni detaylar! Taciz etti... Boğdu... Başını taşla ezdi...
Google'a bir şok daha! Rekabet Kurulu savunmasını alacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum