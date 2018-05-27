HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Osmaniye'de kayalıklardan düşen kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 21:38 | Son Güncelleme

Osmaniye'de kayalıklardan düşen kişi öldü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde dengesini kaybederek, kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, yabani ot toplamak için kayalıklara tırmanan Cevdet Kılığ, Atlık mevkisinde dengesini kaybederek, düştü.

Kılığ'la beraber ot toplamaya çıkan kardeşi, sağlık ve kurtarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Kılığ'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cevdet Kılığ'ın cenazesi düştüğü yerden AFAD ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak, Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

PARTNERSeren Serengil ve Yaşar İpekten yeni hamle! Eski sevgilisini... Seren Serengil ve Yaşar İpekten yeni hamle! Eski sevgilisini...
Metin Uca trafik kazası geçirdiMetin Uca trafik kazası geçirdi
Erzurum'da iki aile arasında kavga! Çok sayıda yaralı varErzurum'da iki aile arasında kavga! Çok sayıda yaralı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düziçi Osmaniye

En Çok Okunan Haberler

Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi

Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi

Meral Akşener'e Aydın'da büyük şok! Miting alanını görünce...

Meral Akşener'e Aydın'da büyük şok! Miting alanını görünce...

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Erdoğan'ın minik kıza sorduğu soru Isparta mitingine damga vurdu

Erdoğan'ın minik kıza sorduğu soru Isparta mitingine damga vurdu

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

Arda Öziri motosiklet kazasında hayatını kaybetti (Arda Öziri kimdir)

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Survivor'da kavga! Acun Ilıcalı'nın ilk kez sesi yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Metin Uca trafik kazası geçirdi

Metin Uca trafik kazası geçirdi

Erzurum'da iki aile arasında kavga! Çok sayıda yaralı var

Erzurum'da iki aile arasında kavga! Çok sayıda yaralı var

İstanbul Sultangazi'de pazarda silahlı kavga! Yaralılar var

İstanbul Sultangazi'de pazarda silahlı kavga! Yaralılar var

İYİ Parti mitinginde yankesicilik yapan ünlü komedyenin ağabeyi tutuklandı

İYİ Parti mitinginde yankesicilik yapan ünlü komedyenin ağabeyi tutuklandı

Bekir Bozdağ, Yozgat Havaalanı'nın temelinin atılacağı tarihi açıkladı

Bekir Bozdağ, Yozgat Havaalanı'nın temelinin atılacağı tarihi açıkladı

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.