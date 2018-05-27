Osmaniye'de kayalıklardan düşen kişi öldü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde dengesini kaybederek, kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, yabani ot toplamak için kayalıklara tırmanan Cevdet Kılığ, Atlık mevkisinde dengesini kaybederek, düştü.
Kılığ'la beraber ot toplamaya çıkan kardeşi, sağlık ve kurtarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Kılığ'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cevdet Kılığ'ın cenazesi düştüğü yerden AFAD ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak, Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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