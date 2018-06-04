Osmaniye'de kayıp kızın cesedi sulama kanalında bulundu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ailesinin kayıp olarak aradığı 21 yaşındaki kızın cesedi, sulama kanalında bulundu.
Alınan bilgiye göre, 2 Haziran'da akşam saatlerinde Kadirli ilçesi Çınar köyündeki evlerinden çıkan 21 yaşındaki Mefkune Oflaz, eve tekrar dönmeyince ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.
Jandarma ekipleri, yaptıkları aramada köy yakınlarındaki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalı kenarında Oflaz'ın terliğini buldu.
Olay yerine çağırılan Adana Emniyet Müdürlüğü sualtı ekipleri, kanal içinde yaptıkları aramada, terliğinin bulunduğu yerin 20 kilometre ilerisinde Oflaz'ın cesedine ulaştı.
Ceset otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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