Osmaniye'de öğrencilerden örnek davranış

Harçlıklarıyla Türk bayrağı alan öğrenciler, ilk olarak annesi, babası ve tek kardeşi öldüğü için şehidin tek yakını kalan halası Merdane Şentürk'ün yanına giderek elini öptü.

Bu duruma duyarsız kalamayan öğrenciler, öğretmenlerine durumu anlattı ve kendi harçlıklarıyla alacakları Türk bayrağını şehidin mezarındakiyle değiştirmek istediklerini söyledi.

Taşımalı sistemle gittikleri Kadirli ilçesine bağlı Kümbet köyündeki ilkokulda eğitim gören bir grup öğrenci, servisle okula gelip giderken Anberinarkı Köyü Mezarlığı'nda bulunan 1998 yılında Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hanifi Şentürk'ün mezarı başındaki Türk bayrağının solduğunu fark etti.

Okul müdürü Ümit Kesme, AA muhabirine, milli ve manevi duyguları yüksek olarak yetişen öğrencilerin örnek bir davranışta bulunduğunu dile getirerek, çocukların duyarlılığının kendilerini çok memnun ettiğini belirtti.

Şehidin halası Merdane Şentürk de öğrencilerinin yeğeninin mezarını ziyaretinden dolayı çok memnun olduğunu ve duygulandığını söyledi.

Yeğeninin şehit olmasından sonra annesi, kardeşi ve babasının hayatını kaybettiğini aktaran Şentürk, "Öğrenciler beni ziyaret ettiler. Yeğenimin mezarına gittik. Bayrağı değiştirdiler, temizlediler, çiçek bıraktılar, dua ettiler. Memnun oldum, çok duygulandım. Allah çocuklarımıza en güzel günleri versin. İleride en güzel yerlere gelsinler inşallah." ifadelerini kullandı.

Bazıları asker ve polis kıyafeti giyen öğrenciler ise şehitlerin mezarlarını her zaman ziyaret ederek, koruyacaklarını ve temiz tutacaklarını kaydetti.

