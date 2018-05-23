Osmaniye'de otomobil biçerdöverle çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de otomobille biçerdöverin çarpışması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdulvahap Ekmen idaresindeki 80 DL 683 plakalı otomobil, Düziçi ilçesinden Osmaniye istikametine giderken Akçakoyunlu köyü yakınlarında tali yoldan ana yola çıkan T.Ö. idaresindeki biçerdöverle çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Ekmen'in eşi Güllü Ekmen olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Ekmen ve otomobilde bulunan Mehmet Ekmen (24) ile eşi Ayşe Ekmen (19) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Güllü Ekmen'in cenazesi ise Düziçi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Biçerdöver sürücüsü T.Ö, jandarma tarafından gözaltına alındı.
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