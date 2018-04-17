Osmaniye’de oyuncak yapma yarışması

Osmaniye Belediyesi 3.Geleneksel Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali kapsamında, “Hayallerimizdeki Oyuncağı Biz Yapıyoruz” isimli oyuncak yapma yarışması düzenledi.

Osmaniye genelindeki okul öncesi, ilk, orta, lise ve dengi okullarındaki öğrenciler arasında düzenlenen yarışmada 3-12 yaş arasına hitap edecek oyuncakların tasarlandığı oyuncak yapma yarışması tamamlandı. Oyuncak yapma yarışmasına birbirinden güzel oyuncaklarla 71 kişi katıldı.

Osmaniye Belediyesi Kent Müzesinde jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Şehit Mehmet Ali Sarak Ortaokulundan Betül Kaplan yaptığı Nohut Atar ile birinci, Kırıklı Kanlıgeçit Ortaokulu’ndan Ayşe Sude Aslan yaptığı Traktör ile ikinci, Özel Osmaniye Ender İlkokulundan Ela Çiftçi yaptığı Tahtalı Araba ile üçüncü oldular. 7 Ocak İlkokulundan Tahir Çağrı Açıkalın ise yaptığı Yürüyen At oyuncağı ile mansiyon ödülünü almaya hak kazandı.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler ve ilk 10’a giren yarışmacıların tamamına ise bir günlük sınırsız Masal Park kullanım bilekliği hediye edilecek.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, bu yarışma ile öğrencilerin tasarlama yeteneklerini desteklerken gerçek dünya ile hayal dünyası arasında bir bağ kurarak bunu uygulamaya geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.