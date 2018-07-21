Osmaniye'de sağanak ve şiddetli rüzgar

OSMANİYE (AA) - Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde sağanak ve şiddetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede sağanakla birlikte etkili olan rüzgar, vatandaşlara zor anlar yaşattı, ev ve iş yerlerinde hasara neden oldu.

Marangozcular ve Mobilyacılar Sitesindeki iş yerleri ile ilçedeki bazı evlerin şiddetli rüzgardan dolayı çatıları uçtu, devrilen ağaçlar park halindeki araçlara zarar verdi.

Cadde ve sokaklarda göletler oluşturan sağanak, su baskınlarına da yol açtı.

İlçede bazı tarım arazilerinin de yağışlardan zarar gördüğü öğrenildi.

