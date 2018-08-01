Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de düğün eğlencesi sırasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Selimiye Mahallesi'nde yapılan düğün eğlencesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olay sırasında H.A'nın, tabancayla Hasan Hüseyin Kirli ve Şahin Kirli'yi vurduğu iddia edildi.
Olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Hasan Hüseyin Kirli kurtarılamadı. Omuzundan yaralanan Şahin Kirli ise Osmaniye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Olayın ardından kaçan H.A, üzerinde tabancayla yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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