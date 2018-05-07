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Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 10:27 | Son Güncelleme

Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de iki tarla sahibi arasında su paylaşımı yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, merkeze bağlı Kırmıtlı köyü Üçtepe mevkisinde tarla sahibi B.Y. (70) ile komşu tarla sahibi A.G. arasında sulama amaçlı kullanılan suyun paylaşımı konusunda tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.Y, tabancayla A.G'yi ayağından yaraladı. Bunun üzerine A.G, B.Y'nin üzerine atlayarak tabancayı almaya çalıştığı sırada silahın ateş alması sonucu B.Y. göğsünden yaralandı.

Özel araçla hastaneye kaldırılan B.Y. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ayağından yaralı olarak hastaneye kaldırılan A.G, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye Silahlı kavga su paylaşımı

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