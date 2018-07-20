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Osmaniye'de terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 12:10 | Son Güncelleme

Jandarma ekiplerinin Amanos Dağları'nda sürdürdüğü operasyonda, toprağa gömülü bin dolar, Osmaniye ve İstanbul kent haritası, Kobani krokisi ve yaşamsal malzemeler ele geçirildi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de Amanos Dağları'nda yürütülen terör operasyonunda, toprağa gömülü bin dolar, Osmaniye ve İstanbul kent haritası, Kobani (Ayn el-Arap) krokisi ve yaşamsal malzemeler bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekiplerinin Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin önlenmesine, mağara, sığınak ve erzak depolarının imha edilmesine yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, ekipler tarafından kent merkezine bağlı Yarpuz köyü kırsalında süren operasyonda toprağa gömülü vaziyette bin dolar, 5 kalaşnikof tüfek mermisi, Osmaniye ve İstanbul kent haritası ile Kobani krokisi, 2 örgüt kıyafeti, tırnak makası, pil, ayna, çakmak ve 5 not defteri ele geçirildiği ifade edildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelerin bazılarının Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığında incelenmek üzere muhafaza altına alındığı aktarılan açıklamada, bulundurulmasında sakıncalı olan malzemelerin ise cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, jandarma ekiplerinin bölgedeki arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

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Amanos Dağları harita istanbul Jandarma operasyon Osmaniye

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