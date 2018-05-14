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Osmaniye'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 13:03 | Son Güncelleme

Osmaniye'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Adana'dan Osmaniye istikametine seyir halinde olan Hasan Çaka idaresindeki 01 V 4951 kamyonet, Sazlık köyü kavşağında ara yoldan önüne çıkan Mesut Çatal yönetimindeki 80 FC 716 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, aynı istikamette giden İlhan Günaydın'ın kullandığı 01 V 0840 plakalı otomobile de çarparak durdu.

Kazada sürücü Mesut Çatal idaresindeki otomobilde bulunan Fatma Canbaz Çatal olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Mesut Çatal ile aynı otomobildeki adı henüz tespit edilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Osmaniye trafik kazası

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