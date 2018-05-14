Osmaniye'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Adana'dan Osmaniye istikametine seyir halinde olan Hasan Çaka idaresindeki 01 V 4951 kamyonet, Sazlık köyü kavşağında ara yoldan önüne çıkan Mesut Çatal yönetimindeki 80 FC 716 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, aynı istikamette giden İlhan Günaydın'ın kullandığı 01 V 0840 plakalı otomobile de çarparak durdu.
Kazada sürücü Mesut Çatal idaresindeki otomobilde bulunan Fatma Canbaz Çatal olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Mesut Çatal ile aynı otomobildeki adı henüz tespit edilemeyen bir kişi yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı
İstanbul'da semt pazarına gidenler gözlerine inanamadı!
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Adil Öksüz açıklaması: Abes ile iştigal
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den 'alışın' uyarısı
Sosyal medyayı sallayan görüntü, herkes bu adamı konuşuyor
Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok
Kalça konusundaki iddiasını böyle gözler önüne serdi
Petshoptan köpek satın aldı, gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Kozmetik mağazasında çıplak arama işkencesi
Sokotra Adası'nda anlaşma sağlandı! BAE çekiliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum