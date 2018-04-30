HABER

Osmaniye'de trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 18:37 | Son Güncelleme

Osmaniye'de trafik kazası: 1 ölü

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 TJ 7594 plakalı beton mikseri ile Musa Şahin Bulvarı'nda ara yoldan çıkan Ömer Arslan'ın (60) kullandığı motosiklet çarpıştı.

Mikserin iki tekeri arasında kalan Arslan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Beton mikserinin sürücüsü gözaltına alındı.

Prenses de cinsel saldırıya uğramış!Prenses de cinsel saldırıya uğramış!
Flaş... Seda Sayan hastaneye kaldırıldı!Flaş... Seda Sayan hastaneye kaldırıldı!
Abdullah Gül siyasi mevta oldu!Abdullah Gül siyasi mevta oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu'nun görüntüleri yeniden sızdı!

Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu'nun görüntüleri yeniden sızdı!

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Fırat Delibaş yakalandı

Fırat Delibaş yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Boydak kardeşler hakkında toplamda 105 yıl hapis istemi!

Boydak kardeşler hakkında toplamda 105 yıl hapis istemi!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

İniş yapan THY pilotundan kuleye: Kuşa çarptık!

İniş yapan THY pilotundan kuleye: Kuşa çarptık!

Fatih'in yeni belediye başkanı belli oldu

Fatih'in yeni belediye başkanı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Parlamentosu'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Parlamentosu'nda konuştu

Berat Kandili mesajında Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

Berat Kandili mesajında Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.