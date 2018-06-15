Osmaniye'de trafik kazası: 3'ü çocuk 6 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Mustafa Batur yönetimindeki 80 GU 567 plakalı minibüs, Kadirli-Andırın Karayolu Yenigün köyü mevkisinde, karşı yönden gelen Mustafa Alçı'nın kullandığı 80 GU 795 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler Batur ve Alçı ile otomobildeki Hatice Alçı (9), Zeynep Alçı (8), Muhammet Talha Alçı (6) ile minibüsteki Ahmet Ever yaralandı.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

