Osmaniye'de trafik kazası: 4 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde park halindeki otomobile seyir halindeki bir otomobilin çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kadirli-Adana Karayolu Halitağalar köyü kavşağında yol kenarında park halinde bulunan Başer Akdemir idaresindeki 01 F 1550 plakalı otomobile, Adana'dan Kadirli istikametine gitmekte olan Ali Uyguner idaresindeki 80 KY 916 plakalı otomobil çarptı.
Kazada sürücülerden Uyguner ile otomobillerdeki Damla Akdemir, Yurdagül Pekçalar ve Emiş Mahti yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Kadirli Devlet ve Özel 7 Mart Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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