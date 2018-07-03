HABER

Osmaniye'de TSO Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy'un yaşamını yitirdiği, Başkan Devrim Murat Aksoy'un yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi gözaltına alındı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 14:03 | Son Güncelleme

Osmaniye'de TSO Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy'un yaşamını yitirdiği, Başkan Devrim Murat Aksoy'un yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi gözaltına alındı.


PARTNERDünya kupasındaki güzel Instagram'ı sallıyorDünya kupasındaki güzel Instagram'ı sallıyor
Aynı gün 4 kadına kabusu yaşattı! Hakimden tokat gibi sözlerAynı gün 4 kadına kabusu yaşattı! Hakimden tokat gibi sözler
Erdoğan'ın KKTC ziyareti, Rumları rahatsız ettiErdoğan'ın KKTC ziyareti, Rumları rahatsız etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye saldırı

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emeklinin Temmuz 2018 zam oranı belli oldu

Memur ve emeklinin Temmuz 2018 zam oranı belli oldu

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan küçük Leyla toprağa verildi

Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan küçük Leyla toprağa verildi

İşte Devlet Bahçeli'nin ilk teklifi!

İşte Devlet Bahçeli'nin ilk teklifi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İbrahim Çavdar Nevşehir'de yakalandı!

İbrahim Çavdar Nevşehir'de yakalandı!

CHP'de deprem! Seçim için 'Başarısızlık' dedi istifa etti!

CHP'de deprem! Seçim için 'Başarısızlık' dedi istifa etti!

Bartın'da ırmakta görülen yunusu 4 saatlik çalışmanın ardından kurtardılar

Bartın'da ırmakta görülen yunusu 4 saatlik çalışmanın ardından kurtardılar

Aynı gün 4 kadına kabusu yaşattı! Hakimden tokat gibi sözler

Aynı gün 4 kadına kabusu yaşattı! Hakimden tokat gibi sözler

Gelin cinneti! Eltisinin kaynar suyla haşladı, kayınvalidesine çaydanlıkla saldırdı

Gelin cinneti! Eltisinin kaynar suyla haşladı, kayınvalidesine çaydanlıkla saldırdı

Son dakika! MKP üyesi Esra S. yakalandı!

Son dakika! MKP üyesi Esra S. yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.