HABER

Osmaniye’de "Zorkun Yaylasına Fotoğraf Gezisi" düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 09:34 | Son Güncelleme

Osmaniye Fotoğraf Sanatçıları Derneği (OFSAD) tarafından, Sosyal Destek Programı (SODES) “Çocuk Gözünden Osmaniye Projesi” kapsamında Osmaniye’ye bağlı Zorkun Yaylasına Fotoğraf Gezisi düzenlendi.OFSAD Başkanı Murat Anıl, yaptığı açıklamada, Kalkınma Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan SODES programı kapsamındaki "Çocuk Gözünden Osmaniye Projesi" ile planlanan gezilerden ilkini Zorkun Yaylasına düzenlediklerin söyledi.

Osmaniye’de "Zorkun Yaylasına Fotoğraf Gezisi" düzenlendi

Osmaniye Fotoğraf Sanatçıları Derneği (OFSAD) tarafından, Sosyal Destek Programı (SODES) “Çocuk Gözünden Osmaniye Projesi” kapsamında Osmaniye’ye bağlı Zorkun Yaylasına Fotoğraf Gezisi düzenlendi.
OFSAD Başkanı Murat Anıl, yaptığı açıklamada, Kalkınma Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan SODES programı kapsamındaki "Çocuk Gözünden Osmaniye Projesi" ile planlanan gezilerden ilkini Zorkun Yaylasına düzenlediklerin söyledi. Proje kapsamında fotoğraf eğitimi alan gençler ile ailelerinin katılımı ile yaptıkları gezinin, Zorkun Yaylası çarşı merkezi ile başladığını belirten Anıl, "Şenlik tepesi, Küreci ve Mitisin bölgelerini gezen gençler, yayla evleri ile doğal güzellikleri karelediler. Bu sayede hem doğa ile iç içe oldular hem de doğal ortamda uygulamalı fotoğraf eğitim almış oldular. Tüm katılımcılar, doğal güzellikleri görmek ve fotoğraflamaktan büyük zevk aldılar" dedi.

Osmaniye’de

Osmaniye’de

Osmaniye’de

Osmaniye’de

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı 'Yok böyle sınıf'

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı 'Yok böyle sınıf'

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

GetContact uygulamasını indirenler dikkat! 'Kim nasıl kaydetmiş' diye sorarken tehlikede olabilirsiniz

GetContact uygulamasını indirenler dikkat! 'Kim nasıl kaydetmiş' diye sorarken tehlikede olabilirsiniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yer: Bayrampaşa! Otomobil alev alev yandı

Yer: Bayrampaşa! Otomobil alev alev yandı

Son dakika! Anadolu Farm kurucusu İsa Kandemir yakalandı!

Son dakika! Anadolu Farm kurucusu İsa Kandemir yakalandı!

Erdoğan'dan 'bozkurt işareti' yorumu

Erdoğan'dan 'bozkurt işareti' yorumu

Son dakika! Düzce'de deprem

Son dakika! Düzce'de deprem

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sis uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sis uyarısı!

Çiftlik Bank'ın 'beyin takımı' deşifre edildi! Kritik isim Cudi Cumhur

Çiftlik Bank'ın 'beyin takımı' deşifre edildi! Kritik isim Cudi Cumhur

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.