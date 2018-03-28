Osmaniye’de

Osmaniye Fotoğraf Sanatçıları Derneği (OFSAD) tarafından, Sosyal Destek Programı (SODES) “Çocuk Gözünden Osmaniye Projesi” kapsamında Osmaniye’ye bağlı Zorkun Yaylasına Fotoğraf Gezisi düzenlendi.

OFSAD Başkanı Murat Anıl, yaptığı açıklamada, Kalkınma Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan SODES programı kapsamındaki "Çocuk Gözünden Osmaniye Projesi" ile planlanan gezilerden ilkini Zorkun Yaylasına düzenlediklerin söyledi. Proje kapsamında fotoğraf eğitimi alan gençler ile ailelerinin katılımı ile yaptıkları gezinin, Zorkun Yaylası çarşı merkezi ile başladığını belirten Anıl, "Şenlik tepesi, Küreci ve Mitisin bölgelerini gezen gençler, yayla evleri ile doğal güzellikleri karelediler. Bu sayede hem doğa ile iç içe oldular hem de doğal ortamda uygulamalı fotoğraf eğitim almış oldular. Tüm katılımcılar, doğal güzellikleri görmek ve fotoğraflamaktan büyük zevk aldılar" dedi.